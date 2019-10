O Ambulanță care transporta un pacient a fost spulberată de un autoturism. Șase oameni au fost răniți Un accident grav in care a fost implicata o Ambulanța in misiunea a avut loc in noaptea de vineri spre sambatat in Cluj-Napoca. In jurul orei 2. 20, o Ambulanța care transporta un pacient spre spital a fost lovita violent de un autoturism. Accidentul a avut loc chiar in centrul Clujului, potrivit Mediafax. Din impact The post O Ambulanța care transporta un pacient a fost spulberata de un autoturism. Șase oameni au fost raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident intre o ambulanța și un autoturism s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in Cluj-Napoca și șase persoane au fost ranite. Pasagerul din salvare a fost incarcerat in vehicul și alte doua victime, in cealalta mașina. In urma apelului la serviciul 112, pompierii au gasit o ambulanta rasturnata…

- O tragedie de proportii a avut loc sambata dimineata in judetul Ialomita, intre Slobozia si Urziceni. Zece persoane au murit si șapte au fost ranite in urma unui impact devastator intre un microbuz si un TIR. Soferul mastodontului a intrta pe contrasens si se presupune ca acesta ar fi adormit la volan. …

- Șase oameni raniți și șapte mașini avariate este bilanțul unui grav accident care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Piața Constituției. Cel puțin doi tineri ar fi facut timp de mai multe ore liniuțe și drifturi langa Casa Poporului cand, la un moment dat, unul dintre ei a pierdut controlul…

- O ambulanta, aflata in misiune, a fost implicata, marti, intr-un accident rutier. Autoutilitara s-a rasturnat in urma impactului cu o alta masina. Accidentul s-a produs in Ploiesti, in dreptul unei intersectii intens circulate.

- Crește numarul deceselor in urma atacului de la Sapoca. Inca un pacient, victima a agresunilor care au avut loc in noaptea de 17 spre 18 august, a murit in luni dimineața. Era internata la Spitalul Universitar și avea 79 de ani. La aceasta ora in mai multe spitale din Capitala sunt inca internate inca…

- Locomotiva Mocaniței a deraiat pe Valea Vaserului, in județul Maramureș. In trenul de linie ingusta, care transporta turistii pe defileul Vaii Vaserului din Muntii Maramuresului, se aflau aproximativ 200 de persoane. Panica s-a instalat rapid printre calatori. Mai multe echipaje de pompieri si medici…

- Circulatie intrerupta la aceasta ora pe Autostrada A2 din cauza unui carambol. Trei masini s-au ciocnit si patru oameni au fost raniti, informeaza Centrul Infotrafic. Printre raniti este si un copil de 11 ani. Traficul este oprit in zona localitații Valu lui Traian din Constanța. Un elicopter SMURD…

- Antrenorul echipei Dinamo, Eugen Neagoe (51 de ani) a anuntat ca renunta la antrenorat cel putin pentru o perioada. Decizia vine dupa ce duminica, Neagoe a lesinat in timpul partidei Dinamo-Craiova. A fost preluat de de o Ambulanta si transprtat la Spitalul de Urgenta Floreasca. Pe parcursul ingrijirilor…