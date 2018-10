Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta care transporta la domiciliu un copil operat pe cord la un spital din Bucuresti a fost implicata, miercuri, intr-un accident de circulatie pe raza municipiului Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Silvia Manta, accidentul nu s-a soldat…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, ambulanta, in care se aflau soferul, o asistenta medicala si pacientul, a lovit din spate un autoturism in care era doar conducatorul auto, in urma impactului nefiind inregistrare victime. "Ambulanta…

- O autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean SAJ Vaslui, care transporta un copil cu o amputatie de deget la Spitalul Sf. Maria din Iasi, a fost implicata, joi dupa amiaza, intr un accident de circulatie, pe raza comunei Muntenii de Jos, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant…

- O autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, care transporta un copil cu o amputatie de deget la Spitalul „Sf. Maria" din Iasi, a fost implicata, joi dupa-amiaza, intr-un accident de circulatie, pe raza comunei Muntenii de Jos, dupa ce a fost lovita din spate de o mașina.

- O ambulanta a fost implicata, sambata seara, intr-un accident la iesirea din localitatea Ileanda catre Dej, in judetul Salaj, pacienta transportata, de 83 de ani, fiind in stop cardio-respirator, iar asistenta fiind ranita.

- Traficul rutier pe DN11 Brasov-Bacau, care a fost blocat pe raza judetului Covasna din cauza unui accident rutier produs vineri la amiaza, a fost reluat, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Potrivit sursei citate, in accident au fost implicate patru autovehicule,…

- Un pacient a ajuns, sambata, la spital, cu o alta ambulanța decat cu cea de care a fost preluat, dupa ce prima autosanitara a fost implicata intr-un accident, la intrare in Sibiu, potrivit Mediafax. Ramona Nistor, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Sibiu, a…

- O ambulanta tip B2 a fost implicata intr un accident rutier in cursul zilei de luni.In ambulanta se aflau un asistent si ambulantier. Acestia se indreptau de la Cernavoda spre Dunareni si incercand sa evite un camion au intrat intr o cladire dezafectata.Potrivit SAJ Constanta, autosanitara este avariata…