Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, în urma unei explozii care s-a produs la o casa din Navodari. Potrivit primelor informații, casa este cazuta aproape în întregime. Potrivit ISU Dobrogea, explozia s-a produs la o casa din Navodari, motivele…

- Un conducator auto a lovit doua persoane pe trecerea de pietoni de pe soseaua Colentina, in dreptul parcului Plumbuita, au anuntat, vineri, reprezentantii Brigazii Rutiere. Victimele au fost transportate la spital, iar tramvaiele au fost blocate pe sensul de mers Fundeni spre Doamna Ghica.…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, de 28 de ani, din comuna Calarași, care a cauzat un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane.”La data de 18 martie a.c., în jurul orei 17.15, cel în cauza, în timp ce conducea un autoturism pe strada…

- Un șofer care a pierdut controlul volanului a creat un accident rutier duminica, in sectorul 1 al Capitalei. Acesta a intrat cu masina intr-un stalp. Trei persoane au fost ranite, intre acestea fiind si soferul, care a ramas blocat intre fiarele autoturismului.

- Doua autoturisme s-au ciocnit dupa ce unul dintre soferi nu a acordat prioritate la intrarea in drumul national. In cele doua autovehicule se aflau sapte persoane, dintre care sase au fost ranite, avand diverse leziuni. Trei dintre victime sunt copii. Toti ranitii au fost preluati de…

- Doua persoane au murit dupa ce, vineri dimineata, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, o masina a fost lovita de tren, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.col. Stefan Stoian. "Cele doua persoane aflate…

- Doua persoane au ajuns la spital joi dimineata in urma unui accident de circulatie produs pe DN57. Pompierii militari au intervenit pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, victimele accidentului nefiind incarcerate. Doua autospeciale de la Serviciul de Ambulanta au acordat…

- Un barbat a ajuns la spital cu mai multe rani, dupa ce a fost lovit de un taximetru in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs noaptea trecuta, pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul unei intersectii cu drumul care duce catre localitatea Tomnatic. Soferul uneia dintre masini a semnalizat virajul la stanga, catre Tomnatic, insa soferul unui alt autoturism care venea din spate a incercat…

- Cel puțin 13 persoane au fost ucise și 20 au fost ranite in provincia centrala Corum, dupa ce un autobuz a intrat intr-un camion și a izbucnit in flacari marți dimineața, scrie CNN Turk. Autoritațile se tem ca numarul deceselor ar putea crește. Autobuzul, care circula de la Istanbul la Tokat a intrat…

- Corpul dezmembrat al unei persoane a fost gasit intr-o geanta aruncata intr-o urna de gunoi din sectorul Buiucani al Capitalei. Descoperirea macabra a pus pe jar oamenii legii, care au sosit imediat la fața locului, scrie protv.md.

- Patru persoane au fost ranite, dintre care trei nu sunt constiente, in urma unui grav accident rutier produs in Bucuresti, in care au fost implicate trei autoturisme, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Accidentul s-a produs, duminica seara, la intersectia…

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Au fost focuri de arma vineri dupa amiaza in Capitala pentru prinderea unui sofer fara permis, aflat la volanul unei masini inmatriculate in Marea Britanie. Barbatul nu a oprit la semnalele politistilor, ba mai mult, a incercat sa fuga izbind intentionat cu masina sa autoturismul oamenilor legii, potrivit…

- O ambulanta SMURD care transporta un pacient a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier la Rasnov. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) din Brasov au declarat pentru NEWS.RO ca pacientul din ambulanta nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut.

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu,…

- Autoritațile din Bistrița-Nasaud au activat Planul Roșu dupa un accident rutier in care au fost implicate zece persoane. Potrivit pompierilor, o persoana a decedat iar alte șase au fost ranite și au nevoie de ingrijire medicala. Planul Roșu de Intervenție a fost declanșat la Bistrița-Nasaud dupa un…

- Un șofer a fost, fara voia lui, implicat intr-un spectaculos accident rutier in urma caruia a plonjat in Raul Dambovița cu tot cu autoturismul pe care in conducea. Din fericire, omul a scapat teafar, insa, pentru mai multa siguranța, a fost preluat de un echipaj medical al unei ambulanțe chemata de…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri seara in localitatea Covasna din comuna Costuleni. Un autoturism s-a izbit de un cap de pod. Circulatia se desfasoara cu dificultate in judet din cauza ninsorilor. Carosabilul este alunecos, iar vizibilitatea este scazuta. Soferii…

- Un copil de patru ani, un bebelus si mama lor au suferit rani grave, duminica seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 56 A, in comuna Simian, din judetul Mehedinti, dupa ce masina condusa de femeie a intrat in coliziune cu o ambulanta in misiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 1.00, in localitatea Ciumbrud, langa Aiud. Din primele date, o masina a ajuns in afara soselei si a rupt o teava de gaz. Cele doua persoane ranite au fost transportate la spital. La fata locului…

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se gaseau a derapat și s-a izbit de un cap de pod. Accidentul s-a inregistrat ieri, pe DN17B, in comuna Dorna Arini. La volan era un barbat de 52 de ani, din Broșteni. El nu a adaptat viteza pe carosabilul acoperit cu zapada. Din accident […]

- Cinci oameni au fost raniti, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru masini, pe Calea Grivitei din Capitala. Soferul care a provocat accidentul isi batea sotia in timp ce se afla la volan. Sotia lui le-a spus anchetatorilor ca acesta ar fi incercat sa o omoare,…

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Sotia soferului care a provocat accidentul din centrul Capitalei, aflata cu el in masina, spune ca barbatul ar fi consumat droguri. De altfel, in masina acestuia a fost gasit un praf alb, care a fost trimis la analize, afirma surse din randul anchetatorilor. Sotia soferului a mai sustinut ca acesta…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- O femeie a fost lovita mortal de tramvai pe Șoseaua Pantelimon din București. Pensionara de 80 de ani a fost scoasa inconștienta de echipajele ISU București-Ilfov, insa n-a avut nicio șansa. Din primele informații, batrana ar fi traversat pe culoarea roșie a semaforului. S-a dat alarma marți dimineața,…

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- Un grav accident a avut loc pe Strada Jiului. In urma impactului foarte puternic o persoana a fost proiectata pe asfalt, iar alta a ramas blocata in masina. Din primele informatii, masinile aveau viteaza mare, iar una dintre ele a derapat si a lovit-o frontal pe cea care circula regulamentar.…

- Trei persoane au fost ranite grav, duminica seara, una fiind in stop cardiac, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR incarcat cu busteni si a luat foc, pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin.

- Potrivit acestuia, victimele, un barbat de 28 de ani si o femeie de 22 de ani, se aflau intr-un autoturism care a derapat si a intrat sub un camion care transporta lemne, scrie Agerpres. Ele au fost transportate la spital cu o ambulanta de la Serviciul Judetean de Ambulanta si cu o ambulanta…

- Doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Savinesti din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, victimele, un barbat de…

- Cel puțin 15 persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat in mulțimea aflata pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro in Brazilia. Autoritațile braziliene au anunțat ca nu a fost vorba de un atac terorist. Din primele informații, șoferul mașinii, care a fost și reținut, a suferit o criza de epilepsie,…

- Deși ninge inca de ieri dupa-amiaza, in unele zone rurale utilajele de deszapezire inca nu au ajuns. Un exemplu este comuna Cașeiu, unde pe anumite drumuri comunale zapada troneaza pe carosabil.

- Un purtator de cuvant al autoritatile din Manheim, Cristoph Kinkel a informat ca trei elicoptere se afla la fata locului pentru a transporta la spital cele 21 de victime, dintre care sase prezinta rani grave. Purtatorul de cuvant a mai adaugat ca accidentul s-a produs marti dimineata, in localitatea…

- Doua dintre victimele accidentului care a avut loc duminica pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, au murit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Anemona Doda, purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara a declarat ca doua…

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, accidentul s-a produs pe Splaiul Independentei in zona Sema Parc, fiind implicate trei masini. Primele informatii arata ca unul dintre soferi nu s-a asigurat inainte de a face manevra de intoarcere. Accident grav provocat de o eleva care avea permis de…

- Un accident grav de circulație s-a produs pe Bulevardul Muncii, vineri seara, în apropiere de depoul de tramvaie. Mai multe echipaje de la SMURD s-au deplasat la acest accident. Traficul este blocat ”În accidentul rutier…

- O mașina rara și ciudata a fost surprinsa astazi pe o strada din Capitala. Este vorba de un automobil de model SZD, cum i se mai spune ”Invalidka”. Autovehiculul a fost surprins de un internaut circulind pe strazile mun. Chișinau, iar imaginea a fost postata intr-un grup de pe Facebook. SZD (Invalidka)…

- In aceasta dimineața in jurul orei 04,00 pe DN18, in localitatea Borsa a avut loc un accident de circulatie soldat cu ranirea a patru persoane și avarierea unui autoturism. Un conducator auto a pierdut controlul volanului și a intrat in santul de pe marginea drumului, evenimentul nefericit s-a petrecut…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Fara experienta, minorul a pierdut controlul volanului. Cele 4 victime au fost duse de urgenta la spital, acolo unde au ajuns si rudele lor, care au pornit un adevarat scandal. Pentru calmarea spiritelor si siguranta cadrelor medicale, a fost nevoie de interventia jandarmilor. Conducatorul…

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Tragedia a avut loc aseara pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit poliției, victima avea 68 de ani și traversa strada neregulamentar. Din cauza leziunilor primite femeia a decedat pe loc.

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- O noua harta a metroului din Capitala, ce include viitoarea Magistrala 7 Bragadiru – Voluntari, arata statiile de pe linia ce va traversa doua mari cartiere: Rahova si Colentina. Magistrala 7 va face legatura intre zona centrala a Capitalei si cartierele Alexandriei-Rahova, in sud-vest, si Obor-Colentina,…