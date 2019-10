O ambulanță a fost furată. Motivul halucinant al suspectului Barbatul arestat in Norvegia in legatura cu furtul unei ambulante, marti, la Oslo, a fost interogat miercuri de politie, transmite dpa, citandu-l pe avocatul acestuia, Oyvind Bergoy Pedersen, scrie Agerpres. Potrivit lui Pedersen, clientul sau a furat masina salvarii pentru a "evita sa fie arestat" dupa un accident de masina in care a fost implicat. Barbatul in varsta de 32 de ani nu a avut intentia sa faca rau nimanui, a asigurat avocatul. Incidentul a inceput intr-adevar cu raportarea unui accident rutier, in jurul orei locale 12.30 (10.30 GMT). O ambulanta trimisa la fata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul arestat in Norvegia in legatura cu furtul unei ambulante, marti, la Oslo, a fost interogat miercuri de politie, transmite dpa, citandu-l pe avocatul acestuia, Oyvind Bergoy Pedersen potrivit Agerpres Potrivit lui Pedersen, clientul sau a furat masina salvarii pentru a "evita sa fie arestat"…

- Un motociclist in varsta de 29 de ani a murit duminica, dupa un accident spectaculos produs in județul Maramureș. In accident a fost implicata și o ambulanța, transmite Mediafax.Potrivit Poliției Maramureș, un motociclist din Zalau a depașit, pe un drum din localitatea Surdești, o autoutilitara,…

- Doua masini s-au lovit violent la interesctia bulevardului Cuza-Voda cu strada Sarmizegetusa din Sectorul Botanica al Capitalei.Potrivit oamenilor legii, in urma impactului, soferul unui automobil a fost transportat la spital.

- Femeia ranita a fost dusa la spital in stare stabila. Poliția a spus ca barbatul a incercat sa efectueze și alte injunghieri, insa "Aceste incercari au fost nereușite", a spus Supt Gavin Wood din cadrul Poliției din New South Wales. Acesta a mai spus ca in acest moment nu mai exista nicio amenințare.…

- O explozie s-a produs sambata dimineata, langa o sectie de politie din cartierul Norrebro, din centrul capitalei daneze Copenhaga. Nicio persoana nu a fost ranita in urma deflagrației care ar fi fost provocata intenționat, au anunțat autoritațile locale, potrivit dpa. "Nu este un accident. Cineva a…

- Un roman a facut accident in Germania in timp ce era live pe Facebook și vorbea cu parinții. A comis gestul intenționat Un roman a facut accident in Germania in timp ce era live pe Facebook și vorbea cu parinții. Barbatul era „live” pe Facebook și le transmitea un mesaj tulburator parinților. Incidentul…

- Un șofer roman care gonea pe strazile din Germania a intrat, se pare, intenționat intr-un tir. Barbatul era „live” pe Facebook și le transmitea un mesaj tulburator parinților. Incidentul a avut loc ieri, la ora 20.30 (ora 21.30, ora Romaniei). Tanarul le-a spus parinților ca vrea sa se sinucida fiindca…

- La o saptamana de la tragedia din Caracal, cand autoritatile au bajbait in gasirea Alexandrei dupa ce apelul ei repetat la 112, povestea se repeta. Desi au primit toate coordonatele de localizare, Politia si Ambulanta nu au reusit sa identifice locul unui accident de circulatie produs pe o sosea extrem…