O ambarcaţiune cu peste 50 de migranţi la bord s-a răsturnat în largul coastelor libiene O ambarcatiune care avea la bord peste 50 de persoane s-a rasturnat in largul coastei libiene, a informat sambata ONU, acesta fiind cel mai recent accident in care sunt implicati migranti africani care incearca sa ajunga in Europa, informeaza Reuters preluat de agerpres. Locul exact in care s-a produs accidentul nu este clar, a scris UNHCR pe Twitter. Un purtator de cuvant al garzii de coasta libiene a informat ca a fost trimisa o barca de patrulare, dar nu a furnizat informatii suplimentare.



Libia este unul din punctele de plecare principale pentru migrantii africani care fug de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

