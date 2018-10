O altfel de vizita la muzeu

O vizita inedita la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures a fost efectuata vineri, 12 octombrie, de catre copiii din clasele gimnaziale ale scolii din Oarta de Sus. Pe langa vizitarea expozitiilor muzeului, in cadrul programului educational Muzeul Viu, copiii au putut atinge si analiza in detaliu diferite replici dupa diverse obiecte din ceramica, piese de armament, monede antice romane, piese de podoaba si accesorii vestimentare. Tot cu aceasta ocazie s-au tinut si o parte din activitatile clasei de patrimoniu constituita in cadrul proiectului cultural Comori din Tara Codrului. Astfel,…