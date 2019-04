Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de elevi, studenti, profesori si reprezentanti ai primariilor si reprezentanti ai Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Alba au participat la actiuni educative si de ecologizare a cursurilor de apa, in cadrul programului “Școala altfel”. Sambata, 12 aprilie, 80 de elevi si cinci cadre didactice…

- In cadrul proiectului national „Scoala Altfel” azi , jandarmii maramureseni au desfasurat o serie de activitati educative in zona de responsabilitate a jandarmilor montani de la Suior, cu elevi de la Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” si cu elevi de la Liceul „Mihai Eminescu”, ambele institutii din…

- Doi elevi ai Colegiului Național "Sfantul Sava" vor reprezenta Romania la finala europeana a concursului de educație financiara European Money Quiz care se desfașoara in 7 mai 2019 la Bruxelles și la care participa 28 de state europene, au transmis luni reprezentanții Asociației Romane a Bancilor. Peste…

- In holul principal la Colegiului Național "Nicolae Grigorescu" din Campina s-a desfașurat, zilele trecute, festivitatea de acordare a diplomelor pentru bursierii Tenaris Silcotub. Va reamintim ca societatea Tenaris ii premiaza pe cei mai buni liceeni incepand din anul școlar 2012-2013, dupa ce Grupul…

- Doi elevi de liceu au fost eliminati de la cea de-a doua proba a simularii examenului de bacalaureat, unul dintre ei fiind surprins in timp ce incerca ca copieze de pe telefon, in timp ce celuilalt i-a sunat mobilul in timpul testarii.Ambii elevi sustineau proba la disciplina istorie.Potrivit ...

- Echipa „ArmyBot” a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, formata din elevi ai claselor X-XI, va participa la etapa naționala a concursului de robotica pentru liceeni „First Tech Challenge”. „First Tech Challenge” este concursul internațional de robotica pentru liceeni, unde și…

- Un gard subred si-o gramada de crengi inghetate ii tin de urat "V"-ului de la intrare. Soarele-i rece... Pe calea ferata trece doar timpul. Sinele zac ninse. In statie, un navetist zgribulit cauta transport. Deasupra coloniei, un card de grauri tulbura cerul. Pe ulite, oamenii-s rari. Multi batrani,…