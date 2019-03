O altă vedetă, după Andreea Bălan, se pregăteşte să intre în sala de naşteri Cantareata de muzica populara, care a devenit cunoscuta dupa ce a lansat piese de succes precum "Jupaneasa" sau "Te iubesc, prin juramant ți-o spun", radiaza de fericire, sarcina fiind cea care ii confera acea stralucire speciala. Georgiana Lobonț va deveni pentru a doua oara mamica in doar cateva saptamani, cand va aduce pe lume o fetița. Totul se intampla la mai puțin de un an de cand a venit pe lume primul copil, pe nume Eduard-Nicolas. Tanara artista a vorbit deschis despre sarcina. "Sunt bucuroasa ca voi deveni mama pentru a doua oara și daca prima data Bunul Dumnezeu mi-a indeplinit dorința… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

