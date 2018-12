Stiri pe aceeasi tema

- Protocoalele secrete dintre SRI și instituții din justiție au creat efecte ce nu pot fi rezolvate de politicieni, a declarat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, cand a fost intrebat ce se intampla cu efectele documentele care au fost secrete pana acum. Președintele considera ca totul trebuie tranșat…

- Sivasspor, grupare la care evolueaza fundasul Paul Papp si mijlocasul Gabriel Torje, i-a facut o oferta fostului atlet Usain Bolt pentru a se alatura clubului turc, in calitate de fotbalist profesionist, pentru partea a doua a sezonului, a anunsat postul TRT.In cazul in care ar accepta, Bolt…

- Lovitura pentru abonații RCS&RDS și Telekom! Vezi ce a decis instanța RCS&RDS, UPC Romania, Telekom Romania, Nextgen Communication, Digital Cable Systems si AKTA Telekom urmeaza sa blocheze accesul clientilor la trei site-uri de piraterie pentru filme si seriale. Hotararea a fost obtinuta in instanta…

- Mircea Sandu cerea despagubiri uriase dupa ce in urma cu trei ani in presa ajungeau informatii despre primele incasate de el si angajati ai FRF dupa castigarea procesului cu Loteria Romana (1.100.000 euro), dar si dupa calificarea echipei la barajul CM 2014 (prime de cate 35.000 euro). Mircea…

- Magistrații ICCJ au decis, luni, redeschiderea unui dosar Tel Drum, in care este vizat și liderul PSD, Liviu Dragnea, ancheta urmand a fi derulata in rem pentru abuz in serviciu contra intereselor publice. Decizia instanței este definitiva, conform Mediafax.„Admite cererea formulata de Parchetul…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila au dispus retinerea lui Gabriel Husein, zis Dasaev, implicat in atacul soldat cu ranirea celor doi baschetbalisti americani. Dasaev a fost retinut pentru 24 de ore si va fi prezentat judecatorilor Tribunalului Braila.

- Lovitura de maciuca aplicata de Justitie directorului Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”! Actorul Adrian Nicolae, dat afara din institutia situata in Vila Albastros; in urma unei sanctiuni aplicate in aprilie 2017, a obtinut in instanta anularea acesteia. Despre ce este vorba? In luna ianuarie…