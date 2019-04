Stiri pe aceeasi tema

- 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei…

- Poliția din Sri Lanka a arestat 13 barbați în legatura cu atentatele de duminica, produse în biserici și hoteluri, ce au ucis peste 200 de persoane, au declarat luni surse din poliție citate de AFP.Primul Ministru, Ranil Wickremesinghe, anunțase duminica ca opt persoane ar fi fost arestate.Autoritațile…

- Printre victimele atacurilor din Sri Lanka sunt si cateva zeci de cetateni romani. #SriLankaBlasts: Moment of #Colombo church explosion caught on dashcamREAD MORE: https://t.co/EI9CUota0f pic.twitter.com/2a91UFfwjI — RT (@RT_com) April 21, 2019 loading...

- Șerban Copoț a transmis un mesaj dureros pe contul de socializare, dupa atacurile cu bomba din Sri Lanka, in urma carora peste 160 de oameni și-au pierdut viața. Artistul a petrecut o perioada de timp in Sri Lanka, acolo unde a filmat pentru emisiunea Asia Express. „Sri Lanka! Comunitatea creștina este…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a precizat duminica faptul ca opt copii romani se aflau in orasul Colombo, Sri Lanka, in momentul in care au avut loc exploziile, acestia fiind dusi de autoritatile locale intr-o unitate

- Atacuri in Sri Lanka, in duminca Pastelui Catolic. Aproape 200 de oameni au fost ucisi in mai multe atentate care au vizat biserici si hoteluri din zona capitalei Colombo, iar peste 400 sunt raniti. ACTUALIZARE 12.30: A fost raportata a opta explozie in Sri Lanka, unde masacrul inceput in biserici…

- Mai mule explozii au avut loc la doua biserici și in alte zone din Sri Lanka, in ziua in care creștinii catolici sarbatoresc Paștele, relateaza BBC News. Cel puțin 80 de persoane au fost internate la un spital din capitala Colombo, potrivit unor surse citate de AFP. In total, șase explozii ar fi avut…

