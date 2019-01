Sergiu Manea, CEO-ul Bancii Comerciale Romane (BCR), a declarat, vineri, ca banca ia in calcul sa isi amane planurile de investitii, ca urmare a introducerii noii taxe pentru banci. „Avem sub revizuire toate planurile de investitii pe care le aveam pana acum", a afirmat Sergiu Manea, vineri, in cadrul unei conferinte organizate de Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR). CEO-ul BCR a precizat ca au luat aceasta decizie, deoarece banca trebuie sa creeze „un model economic viabil".. Amanarea acestor investitii duce la scaderea increderii in economie,…