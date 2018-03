Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda, intre Aiud si Decea a intrat in reparatii de la inceputul acestei saptamani. Reamintim ca receptia acestui tronson a fost amanata de CNAIR, cu 90 de zile, in ianuarie. Constructorul italian Tirrena Scavi frezeaza portiunile cu exces de bitum si pune iar asfalt,…

- "Suntem in imposibiltatea de a executa aceste lucrari si sunt multe pe care nu le veti putea face. Ati semnat, dar nu veti avea progres pentru ca vor fi doar pe hartie. Pe santier vor fi specialisti care vor da solutii, dar nu vor putea fi puse in practica pentru ca nu sunt muncitori", a declarat Cristian…

- Situatia Autostrazii Sebes-Turda, mai exact a celor aproape 30 de kilometri finalizati intre Aiud si Turda, dar nedeschisi inca traficului rutier, genereaza noi reactii. Catalin Drula, deputat USR, membru in comisia de Transporturi, transmite premierului Dancila, intr-o scrisoare deschisa, ca situatia…

- Doua dintre acestea au fost inchise in ultima perioada, iar procurorii refuza sa informeze daca mai sunt altele in lucru. Un dosar inchis fara vinovați privește un fals in declarații publice la licitația de consultanța la autostrada...

- Circulația este inchisa pe Autostrada A2 si pe patru drumuri nationale Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Mai multe tronsoane de drumuri au fost închise în aceasta dupa-amiaza din cauza ploii înghetate care cade de câteva ore în sudul si sud - estul României si a…

- Șansele ca șoferii sa poata circula pe lotul 4 al autostrazii A1 Lugoj – Deva in acest an sunt mici. Cel puțin asta susțin reprezentanții Asociației Pro Infrastructura, care au realizat și un fotoreportaj pe șantier, precizand insa ca lucrarile continua intr-un ritm bun. De altfel, Direcția Regionala…

- Lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva e plin de muncitori in aceste zile. Conform informatiilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, peste 600 de oameni și circa 180 de utilaje lucreaza pe mai multe fronturi, pe acest lot, la fundația viitorului Centru de Intreținere Șoimuș (cladire…

- Deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Eu mi-am fixat, asa ca obiectiv, ca in cursul lunii mai aceste doua segmente (loturile 3 si 4 - n.r.) sa fie date (circulatiei…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea fi deschise în luna mai. ”Va asigur ca fac toate eforturile pentru a debloca aceasta situatie. Din pacate, o spun, s-a trecut dintr-o extrema în…

- Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in construcția secțiunii de autostrada dintre localitațile Sebeș și Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale rețelelor trans-europene de transport.

- 28 de poduri din șapte județe din Moldova sunt in pericol sa se prabușeasca. Cel mai vechi dintre acestea are 88 de ani. Deși a fost ridicat pe vremea Regelui Carol al II-lea, podul, care este traversat de un drum național important, nu a fost niciodata reparat sau modernizat. Compania Naționala de…

- Tirrena Scavi, constuctorul lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda, risca sa ramana fara contract, cu toate ca a efectuat lucrari in proporție de 90%. Oficialii de la Drumuri iau in considerare realizarea contractului in conditiile in care constructorul nu remediaza problemele constatate la inspectia din…

- Tirrena Scavi, antreprenorul care a executat lucrarile la lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda (A10), risca sa ramana fara contract dupa ce a construit in proportie de 99%. Oficialii de la Drumuri iau in considerare scenariul rezilierii in conditiile in care constructorul italian nu remediaza problemele…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis dupa inspectia din ianuarie de pe lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda sa ii acorde un termen de 90 de zile constructorului italian Tirrena Scavi pentru a rezolva problemele constatate, in special cele de planeitate si rugozitate.…

- „Am vazut ca au aparut in ultimele zile tot felul de mesaje, din partea celor care nu doresc ca sistemul de autostrazi din Romania sa se extinda și care arunca acuze false, ca s-ar dori distrugerea ariilor protejate sau a padurilor virgine. Este o mare minciuna, iar prin acest proiect de lege nu…

- Buna intrebare, chiar, de ce vrea Moldova autostrada? Este un moft sau doar o bagare in seama? Articolul 135, alineatul 2, paragrafele a, b, f si g, din Constitutia Romaniei, prevede ca: „Statul trebuie sa asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru…

- Patru ani – atat a trecut din momentul lansarii licitatiei pentru gasirea unui constructor care sa amenajeze drumul de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Procedurile au fost lansate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in 2014, insa nu au fost finalizate nici…

- Autostrada A10, intre nodurile Turda și Aiud, este pregatita pentru a primi traficul rutier, susține Asociația Pro Infrastructura, care acuza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ca tergiverseaza recepția și deschiderea a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza receptia si deschiderea a 28,75 km pe loturile 3 (Tirrena Scavi) si 4 (Porr), desi se poate circula in perfecta siguranta cu viteza maxima permisa pe autostrada atat pe tronsonul Decea-Turda, precum si pe Decea-Aiud, acesta…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a prezentat saptamana aceasta imagini cu greseli de executie la autostrazi in cadrul unei dezbateri la care au participat si marii constructori. ECONOMICA.NET va prezinta o parte dintre ele, precum si fotografii cu loturi unde au fost remediate problemele. Ministrul…

- CNAIR a publicat cateva fotografii cu lucrari care se deruleaza, inca, pe tronsonul 4 al autostrazii Sebes - Turda, justificand astfel amanarea receptiei programata, initial, pentru data de 15 februarie.

- Pe Autostrada Sebeș – Turda, Lotul 3, au inceput sa ”circule”… sportivii, mai precis o echipa de atleți din Aiud, indrumata de prof. Ioana Bozdog. Tinerii s-au gandit ca, daca tot zace nefolosit, tronsonul ar putea fi utilizat drept pista de antrenamente. Momentele au fost surprinse in imaginiile pe…

- La aceasta ora, exista mai multe drumuri naționale inchise, iar inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca in aceasta dimineața se vor face lucrari pe o autostrada importanta din țara.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca exista intarzieri privind constructia celor trei spitale regionale, a liniei de metrou M6 si a autostrazii Campia Turzii - Ogra - Targu Mures. Totodata, sefa Guvernului a precizat ca proiectele privind autostrada Sebes - Turda si privind reabilitarea de cale…

- Tot mai mulți șoferi ales sa mearga pe varianta Sacamaș – Coșevița – Coșava – Margina, atunci cand vin dinspre Deva, pentru a ajunge la intrarea pe autostrada. Traficul este unul greu, plin de tiruri, dar in aceste zile au aparut și gropile din asfalt. Pe unele porțiuni sunt atat de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca a constatat probleme la lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda si a decis suspendarea procesului de receptie. Autostrada A10 Sebes - Turda traverseaza judetele Alba si Cluj avand o lungimea totala de 70 km, si leaga…

- Comisia constituita in cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construcția lotului 4 al autostrazii Sebeș – Turda, a constatat o serie de neconformitați ceea ce a dus la suspendarea procesului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a facut publice imagini cu lucrarile in desfasurare pe loturile 1 si 2 ale Autostrazii Sebes – Turda. Acestea sunt tronsoanele de la Sebes si pana la Aiud, care ar urma sa fie finalizate cel mai tarziu anul viitor.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a facut publice, la sfarsitul acestei saptamani, imagini cu lucrarile in desfasurare pe loturile 1 si 2 ale Autostrazii Sebes – Turda, adica tronsoanele cele mai intarziate, de la Sebes pana la intrarea in Aiud. Sunt evidentiate operatiuni…

- Auditul de siguranța rutiera pe lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda este extrem de critic privind lucrarea in cauza. Unele dintre bretelele de acces pe autostrada sunt atat de inguste incat abia incape o Dacia Duster, au apreciat aceștia. Se pare ca, in loc sa aiba 3,75 de metri lațime cat este lațimea…

- EXCLUSIV Ce nereguli a gasit CNAIR la Autostrada Turda - Sebes + Factura URIASA la curent, pe decembrie - GALERIE FOTO A venit prima factura pentru energie electrica la tronsonul al treilea al A10 si este piperat. Reprezentantii CNAIR urmeaza sa decida daca tronsonul al treilea al Autostrazii…

- Mai multe neconformitati au fost constatate, marti, pe lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, in urma unei inspectii facute pentru receptionarea tronsonului, iar elementele pentru siguranta rutiera nu sunt intrunite, scrie MEDIAFAX. Citeste…

- Asociatia Pro Infrastructura apreciaza ca o noua amanare a deschiderii lotului 3 al Autostrazii Sebes – Turda ”din motive discutabile” este ”atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public”.…

- "Din punctul nostru de vedere, inca o amanare a deschiderii acestui lot de autostrada din motive discutabile este atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public, existand un risc ridicat…

- Șoferii care s-au bucurat atunci cand au aflat ca Lotul 3 al autostrazii Sebeș-Turda a fost finalizat au primit marți o veste proasta. Primele inspecții asupra segmentului dintre Aiud și Decea arata ca exista numeroase neregularitați cu privire la siguranța rutiera și, astfel, circulația nu poate fi…

- Comisia de receptie a CNAIR a descoperit mai multe elemente neconforme cu ocazia receptiei efectuate marti pe tronsonul dintre Aiud si Decea al Autostrazii Sebes - Turda. Purtatorul de cuvant al companiei, Alin Serbanescu, a precizat ca deschiderea ciculatiei ar putea deveni realitate in luna martie.

- Lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda, tronson de aproximativ 12 kilometri care leaga municipiul Aiud si Decea, va fi deschis cel mai probabil pana in martie dupa ce o comisie de inspectie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a descoperit anumite neconformitati si ca nu sunt…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va realiza marti, 9 ianuarie, receptia finala la lotul 3 al Autostrazii Sebes - Turda. Ulterior, daca nu vor fi identificate noi neconformitati, se va putea deschide circulatia.

- Constructorii de autostrazi au anuntat ca vor relua activitatea pe santiere din 8 – 9 ianuarie, daca le va permite conditiile meteorologice, potrivit lui Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unor imagini postate pe Facebook-ul…

- Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi, 4 ianuarie, mai multe imagini de pe acest tronson.

- Ministerul Transportului: 2018 va fi un an record pentru autostrazi 2018 va fi un an record pentru autostrazi - promite Ministerul Transporturilor, care estimeaza ca anul acesta vor fi dati în folosinta 156 de km de autostrada din cei 188 contractati. De cealalta parte, Asociatia Pro…

- In 2018 pot fi finalizați 83,587 km (21,15 km sunt de fapt gata din acest an) din care, realist vorbind, putem folosi doar 63 km (aproximativ), restul fiind „muzee”. Pentru aceasta insa trebuie ”depașite obstacolele birocratice și tehnice majore” și trebuie ”asigurata finanțarea”, spune asociația Pro…

- "Ministrul minte cu nerusinare, incercand sa ne convinga ca anul viitor vom da in folosinta «minim 156,7 km» din totalul de 186,867 km contractati (adica 84-)!", atentioneaza asociatia. Din cei 83,6 km care pot fi receptionati anul viitor, 21,15 km sunt gata din acest an. Lotul 3 din autostrada Sebes-Turda…

