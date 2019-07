Ioana Ene Dogioiu: Glonțul de argint al lui Iohannis

Pentru presedintele Iohannis este un dublu esec. Pe de-o parte unul tactic pentru ca nu se mai justifica sub nicio forma inca un referendum, cat timp toate modificarile ramase in picioare in urma referendumului pot fi adoptate prin lege. Iar dl Iohannis probabil miza pe un referendum odata cu… [citeste mai departe]