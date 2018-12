Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de afaceri din Bacau, acuzata ca a incercat sa mituiasca directorul Directiei de Sanatate Publica Vaslui pentru a obtine o autorizatie, si-a primit pedeapsa. Magistratii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea Elenei Duta Nitescu la 5 ani si 8 luni de inchisoare si un an interzicerea unor drepturi.…

- Militarul care a socat o tara intreaga dupa ce a comis o crima din gelozie si-a aflat sentinta, care a venit la aproape un an de la arestul preventiv. Instanta s-a pronuntat si asupra daunelor morale pe care acesta trebuie sa le achite catre familia fostei sale iubite.

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, marti, pe fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care a fost condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare si spalare de bani. Decizia este definitiva.

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, marti, decizia definitiva in dosarul in care Mitica Dragomir, fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare cu executare.

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti sunt asteptati sa se pronunte, marti, in dosarul fostului presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare si spalare de bani. Decizia a fost amanata de patru ori.

- Dumitru Dragomir așteapta azi verdictul definitiv al Curții de Apel București in dosarul drepturilor TV 2011-2014, in care e acuzat de spalare de bani și evaziune fiscala, cu prejudicierea patrimoniului LPF. A primit 7 ani cu executare in prima instanța, la Tribunal. E o zi complicata, azi, pentru Dumitru…

- Magistrații de la Curtea de Apel Craiova au pronunțat, saptamana trecuta, sentința definitiva in dosarul apelului declarat de femeia de afaceri Maria Schutz (zisa „Regina Serelor, fosta presedinta a femeilor pesediste din Dolj), impotriva sentinței prin care Tribunalul Dolj a condamnat-o pentru fraude…

- Radu Fonea a fost condamnat din nou la inchisoare, dupa ce in luna ianuarie, la scurt timp dupa ce a fost eliberat, a violat si talharit o femeie. Recidivistul a petrecut pana acum peste doua decenii in temnita, dar s-a aratat nemultumit de conditiile din penitenciar.