O afacere profitabilă: Plaje pentru căţei în Italia Cel mai bun prieten al omului are și el plaja lui. Se intampla in estul Italiei, in regiunea Marche, unde sunt amenajate zone pentru turiștii care nu se pot desparți de animalele de companie. Acestea au voie in mare, au saltele speciale si primesc inghetata. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

