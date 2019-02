Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Politi, alias Matthew Mode, escrocul care a operat in patru clinici private din Romania fara sa aiba studii de medicina, a fost adus la Secția 4 a Poliției din Capitala, avand asupra sa o geanta "Louis Vuitton" și un troller. Italianul este audiat la aceasta ora de anchetatori in calitate de…

- Consilierii locali au aprobat inițierea procedurii de aderare a Municipiului Oradea la Rețeaua Europeana a Orașelor Sanatoase – Organizația Mondiala a Sanatații, Faza a VII 2019 – 2024. Primarul Ilie Bolojan a fost desemnat sa inițieze și sa semneze documentele aferente procedurii…

- Cei trei baieti, consultanti pentru o companie multinationala, au reusit sa bifeze 11 rezultate corecte din fotbal, baschet si handbal. Anul 2019 se anunta a fi de bun augur pentru pariorii din Romania, daca ne uitam la cazul a trei prieteni din Bucuresti (M. Ionescu, A. Dobre si I. Rizea) care au dat…

- Invitat in platoul emisiunii Punctul de intanire, de la Antena 3, Codrin Ștefanescu a zis ca este nemulțumit de conducerea președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pe care il acuza de rautate și slabiciune. "Va spun ce vede o țara intreaga. Ca primul ministru a schimbat o parte din echipa…

- Trupa americana de deathcore Whitechapel, canta in premiera la Bucuresti pe 4 iulie in Quantic Club pe scena open air. Primele 100 de bilete costa doar 69 lei Whitechapel vin din Tennesse, Statele Unite, insa si-au luat numele de la cartierul londonez in care activa Jack the Ripper. Au peste 10 ani…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat miercuri ca se doreste ca presedintia romana la Consiliul UE de anul viitor sa fie un succes nu doar pentru Romania, ci pentru intreaga Uniune Europeana. Oficialul PE, impreuna cu o delegatie de la Bruxelles, a participat, la Palatul Victoria,…

- „Timișoara va avea o noua și frumoasa maternitate! Așa va arata noua maternitate, pe care o va construi Primaria Timișoara. Proiectul avanseaza frumos și sper ca in 2019 sa o putem vedea ridicandu-se pe teren! Timișoara este un oraș cu foarte mulți tineri, iar tinerii trebuie sa-și intemeieze…