- Problemele existente la gazonul noului stadion, care a fost aproape impracticabil la fiecare meci disputat, sunt din cauza ca iarba nu este adaptata la conditiile climatice din România, potrivit primarului Craiovei, Mihail Genoiu.

- Peste 4,3 miliarde de tigarete au fost vandute in 2017 pe piata neagra din Romania, iar statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (613 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui studiu…

- Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) atrage atentia asupra efectelor negative pe care le poate avea adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011, referitor la plafonarea dobanzilor atat la creditele ipotecare, cat si la cele de consum.

- Pana in 2022 numarul ultrabogatilor, cu averi mai mari de 50 de milioane de dolari, va ajunge in Romania la 360 (crestere de 50%), iar numarul celor cu averi de peste 5 milioane de dolari va creste la 5.630 (51%), arata compania, care a lansat a 12-a editie a The Wealth Report, studiu asupra averilor…

- Comisia Europeana a deschis luni o investigație aprofundata pentru a evalua daca diferitele masuri de sprijin public acordate de autoritațile romane producatorului de energie „Complexul Energetic Hunedoara” sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in…

- Modelul de business promovat prin intermediul platformei de comert online Amazon a ajuns sa valoreze in Romania minimum 50 de milioane de dolari pe an, arata estimarile din piata, publicate de catre reprezentantii comunitatii amazon-seller.ro. Conform datelor, numai vanzatorii din Top…

- Firmele de confecții vrancene au cea mai mare cifra de afaceri in domeniul confecțiilor textile din Romania, arata un studiu privind dinamica industriei modei realizat de experții de la KeysFin. In Vrancea activeaza 160 de firme care au avut o cifra de afaceri de 718 milioane lei,…

- 67% dintre femeile din Romania viseaza sa detina propria afacere, dar numai 10% au incredere ca isi pot pune in practica ideea, potrivit unei analize realizate de Metro, care urmareste experientele femeilor care detin afaceri. In plus, 47% dintre romance considera ca femeile pot fi tratate nedrept…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca pana la aceasta data, in agricultura a fost acordata sub forma de subventii suma de 2,392 miliarde de euro, cu un miliard de euro mai mult decat in anul precedent. "De la agricultura avem vesti foarte bune (...) Ca urmare a acordarii la…

- Gigi Becali și-a construit echipa in mare parte pe tineri talentați din Romania. I-a adus pe Dennis Man (19 ani), Florinel Coman (19 ani), Dragoș Nedelcu (21 de ani), dar și pe Daniel Benzar (20 de ani) pe care l-a dat insa imprumut la FC Voluntari. Antrenorul ilfovenilor, Claudiu Niculescu, il lauda…

- Nu am trecut printr-un razboi, la fel ca Siria, dar țara noastra este pe locul doi in ceea ce privește migrația populației. 10 milioane de romani traiesc departe de țara in care s-au nascut.

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Actiunile Sphera Franchise Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, scadeau cel mai mult, vineri dimineata, pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, Sphera Franchise Group se deprecia cu 6,84%, fiind urmată de Altur, cu -2,99%,…

- Demis de propriul partid din funcția de prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu nu regreta trecerea in funcția de șef al ANCOM. Fostul lider al PSD Timiș și președinte al CJ Timiș spune ca a fost „cerut” din mai multe direcții pentru a veni la șefia ANCOM. „Au fost momente dificile pentru mine, ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca s-a intalnit cu unul dintre sefii celebrei companii americane de film, Universal Studios Hollywood, care este interesat sa investeasca in Romania, adica sa faca filme in tara noastra. „Avem si munti, avem si mare, avem si foarte multe locuri…

- Politistii de frontiera romani au confiscat, in 2017, aproape cinci milioane de tigari cu o valoare de piata de 47 de milioane de lei. In total, s-au constatat la frontiera peste 16.000 de fapte ilegale, la frontiera cu Serbia fiind 22,4 la suta dintre faptele de natura penala, in timp ce la frontiera…

- Giganții comerțului electronic Amazon sau Alibaba ar putea decide in favoarea realizarii unor centre logistice in Romania in urmatorii doi ani daca va trece pe aici ruta feroviara planificata pe China, denumita „noul Drum al Matasii“.

- Mutare neașteptata pe piața de retail. Lidl, unul dintre cei mai importanți jucatori din Romania, pregatește o mutare bomba.Dupa ce a finalizat luna trecuta noul sau sediu din Capitala, retailerul va aduce in țara noastra un alt gigant german. Prin aceasta mișcare, gigantul va crea zeci de…

- Un oras din Romania achizitioneaza sute de mijloace de transport in comun pentru care va plati peste 100 de milioane de euro. Licitatiile au fost deja lansate pentru 50 de troleibuze, 30 de autobuze electrice si 22 de troleibuze care vor fi luate pe fonduri europene. Alte 85 de autobuze diesel euro…

- UPC Romania, parte a grupului american de comunicatii prin cablu Liberty Global, si-a majorat cu peste 6% baza totala de abonamente, depasind 2,41 milioane abonamente anul trecut, a anuntat joi al doilea mare operator de comunicatii prin cablu. Numarul total de abonati a crescut cu aproape 4% pana la…

- Pentru a treia oara in ultimele cinci luni, premiul cel mare de la 6 din 49 a fost castigat la o agentie din Iasi. Norocosul va merge acasa cu doua milioane de euro. Ieșeanul norocos a cumparat biletul din aceeasi agentie unde, in 2010, un alt roman a devenit cu peste cinci milioane de euro mai bogat.…

- Trei statiuni din Romania au primit cate cinci milioane de euro din fonduri europene, pentru modernizarea localitatilor. E vorba de Felix, Turda si Ocna Sugatag. De fapt, va fi una din cele mai mari investitii din judet in 2018! „Zilele trecute a fost vizita in teren, au venit patru inspectori si…

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- O cunoscuta companie americana de produse cosmetice i-a pregatit un pachet de aproximativ 2 milioane de dolari numarului 2 mondial. Simona Halep e la un pas sa rateze aceasta sponsorizare din cauza polticii pe care o are staff-ul sau managerial. La doar cateva zile dupa ce Ion Țiriac a anunțat ca Simona…

- Simona Halep a inceput anul aproape perfect, aceasta ajungand in finala primului turneu de Grand Slam al sezonului, acolo unde a fost depasita de catre sportiva daneza Caroline Wozniacki. Problema cu care se confrunta numarul doi mondial este legata de lipsa unui sponsor. Pentru a evita diferite…

- Cel mai bogat om din Romania vrea sa construiasca in Otopeni o universitate sportiva pentru pregatirea viitorilor campioni. Universitatea lui Tiriac va avea nu mai putin de 8.000 de studenti."Nu vreau sa fac o scoala de profesori de sport, vreau sa fac o scoala de specialisti, cand iesi de…

- Contractul a vizat achizitionarea unui radar tridimensional mobil-TPS-77, cu distanta mare de descoperire, destinat apararii aeriene. Tipul procedurii a fost negociere fara anunt de participare. ”Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:…

- Cefin Trucks, importator si distribuitor al Ford Trucks, a inregistrat vanzari de 158 de vehicule comerciale catre aproximativ 50 de clienti in 2017 – primul sau an pe piata din Romania, au anuntat vineri reprezentantii companiei. „Ford Trucks intra pe piata din Romania cu o cota de piata…

- Desi Guvernul Tudose e de domeniul istoriei, efectele masurilor lui bantuie si acum administratiile locale, ciuntindu-le bugetele. „Noi pe 2018 – nu doar Primaria Resita, toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania – am fost faultati rau de tot de Guvern, se plangea primarul Ioan Popa,…

- "Rugaciunile si gandurile noastre cele mai profunde se indreapta catre victimele Holocaustului. Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare. #WeRemember", a scris presedintele Klaus Iohannis pe Twitter. La 27 ianuarie este marcata Ziua Internationala…

- "(...) Acest program de guvernare contine in total asumate realizarea a 724 de masuri. Dupa un an de guvernare din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE nu au fost realizate, indeplinite complet, decat 33 de masuri. Chiar si din aceste 33 de masuri unele sunt mai degraba institutionale, nu sunt…

- Cresterea populatiei la nivel global se va datora cresterii considerabile a numarului de locuitori in cinci dintre cele sase continente locuite ale Pamantului. Potrivit ONU, cele 10 tari ale caror populatii scad cu cea mai mare rapiditate se afla in Europa de Est. Japonia, probabil tara cu cele mai…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, în contextul în care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata. "Sa se autorizeze. Acesta e mesajul…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei. Ce a insemnat Regele Mihai pentru romani. „Al doilea tata”, a raspuns un barbat…

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a lansat licitatia pentru servicii de consultanta pe sectiunea Brasov-Sighisoara, contract estimat la 28,2 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Marin Anton, fost deputat al Partidului National Liberal si secretar de stat in Ministerul Transporturilor, si Adrian Ionescu, ex-director in fosta Companie Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, pentru luare…

- Cunoscuta prezentatoare Tv, Dana Grecu, a oferit surpriza inceputului de an pentru publicațiile tabloide din Romania, marturisind in direct ca a divorțat și ca de acum inainte se va numi Dana Chera.

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- O mama a doi copii care a început sa faca produse de îngrijire în hambar pentru pielea sensibila a copiilor ei a reusit sa construiasca un busuiness de 12 milioane de lire sterline anual, scrie Daily Mail. Joanna Jensen, în vârsta de 47 de ani, a…

- Cea mai mare banca din Romania a luat o decizie fara precedent care se va pune in aplicare chiar pe data de 1 ianuarie a noului an.Banca Comerciala Romana, parte a grupului austriac Erste, a facut un anunț care vizeaza absolut toți clienții sai. Aceștia trebuie sa afle asta neaparat pentru…

- In mai putin de 50 de ani, populatia Romaniei s-ar putea injumatati. Este anuntul soc pe care il fac sociologii, potrivit unui studiu publicat de stiripesurse.ro. Faptul s-ar datora, potrivit sursei citate, emigrarii masive a populatiei relative tinere, realizate pe fondul saraciei lucii al carei spectru…

- Primarul PSD al Iasiului, Mihai Chirica, a declarat ca repartitia investitiilor de la bugetul de stat pentru regiunea de nord-est este una mizerabila, precizand ca in plus Iasiul pierde si 15 milioane de euro anul viitor prin reducerea cotei impozitului pe venit la 10 la suta. “Regiunea de nord-est…

- Asociatia patronala a industriei de software si servicii (ANIS) arata ca modificarile fiscale recente afecteaza semnificativ oportunitatile de dezvoltare a industriei locale. Anul viitor cresterea industriei IT va fi franata, astfel ca 35.000 de angajatii din IT pot pierde cumulat 3 milioane…