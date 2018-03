Stiri pe aceeasi tema

- Tylah Durie din Victoria, Australia, a ajuns de urgenta la spital dupa o reactie alergica. A fost la un pas de orbire din cauza unui produs cosmetic. Adolescenta a vrut sa faca economie la bani si sa nu mearga la salon. Din nefericire, fata a avut o reactie alergica la produsul cosmetic. Urmarile ar…

- O tanara in varsta de 17 ani din judetul Covasna a murit din cauza gripei, astfel ca numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 88, a anuntat, vineri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- Gripa continua sa faca victime. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale…

- Barul din Satu Mare, unde barmanisa de 43 de ani a fost ucisa cu sage rece pare a fi blestemat. In 2007, o alta barmanita a fost ucisa de catre paznicul localului. Ancheta in cazul crimei care s-a petrecut in urma cu cateva zile se apropie de final. Criminalul a fost identificat cu ajutorul…

- Incident ieșit din comun la Timișoara! Un tanar de 20 de ani a cazut in gol, luni seara, de la etajul 6 al unui bloc din oraș, prabușindu-se pe o mașina. Din fericire, tanarul a supraviețuit, dar nu-și amintește ce s-a intamplat. Incidentul s-a petrecut in Piața Maraști, din Timișoara. Baiatul s-a…

- O barmanita a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, intr un local de langa gara din municipiul Satu Mare, au declarat surse judiciare pentru AGEPRES.Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani.Potrivit surselor citate,…

- Circulatia pe podul de la Navodari este blocat in aceste momente, pe un sens, din cauza unui sofer care a ajuns cu masina pe despartitorul de drum.Un echipaj incearca sa puna masina inapoi pe patru roti. ...

- O fetita de 12 ani si a pierdut viata, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc de locuinte din municipiul Deva, victima prezentand multiple fracturi si suspiciuni de leziuni ale organelor interne, in urma carora a decedat in spital, scrie AGERPRES.Incidentul a fost anuntat prin serviciul…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei este de 47, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei nu fusesera vaccinate antigripal. Este vorba despre…

- "In 2016 toamna, eram oarecum indoit daca sa mai fac politica, daca sa mai fac campanie. Am ieșit hotarat sa fac campanie pentru PSD, pentru ALDE, eu am facut campanie convins ca o sa faca treaba, nu s-a intamplat. I-am zis lui Dragnea: Fac campanie, dar oprești abuzurile? Și a zis: Da, din prima…

- Un apartament de pe bulevardul Moscovei din Chișinau a luat foc in aceasta dupa-amiaza. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Incidentul s-a produs in timp ce proprietarul nu era acasa.

- Romania anului 2018! Incident grav in aceasta dimineata la un azil de batrani din Sighetu Marmatiei, judetul Maramures. Mai exact, un tavan s-a prabusit peste oamenii aflati intr-o incapere. Bucatile cazute au ranit doua persoane care au fost transportate de urgenta la spital. Momentan se fac verificari…

- Hotel de lux evacuat in Moscova din cauza unui incendiu. Incidentul s-a petrecut luni dimineața la Hotelul Cosmos din nordul capitalei Rusiei și pompierii au intervenit cu repeziciune, scrie Russia Today. Hotelul de lux din Moscova are 1.777 apartamente și toți cei cazați in acest moment au fost evacuați…

- O tanara de 24 de ani din Bangkok și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita de tren in timp ce iși facea un selfie pe șine, alaturi de un prieten. Un alt prieten al celor doi a spus ca erau in stare de ebrietate și au vrut sa faca o poza cu trenul. Nu au observat un alt tren ce venea…

- Un baiat in varsta de 15 ani a ajuns la spital, seara trecuta tarziu, dupa ce a cazut victima unei agresiuni de o violenta greu de inteles. Incidentul a avut loc in Iasi. Adolescentul a fost injunghiat de un barbat de 46 de ani, care, din cate noteaza presa locala, ar fi fost deranjat ca […] Adolescent…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati de directorul unei scoli gimnaziale din municipiul Constanta asupra faptului ca un elev al respectivei unitati de invatamant ar fi fost agresat fizic, in pauza dintre cursuri, de doua femei,…

- Tensiunile au escaladat duminica intr-un oras din sud-vestul Germaniei, la o luna dupa ce o adolescenta de 15 ani a fost injunghiata mortal, dupa toate probabilitatile de fostul sau iubit, un solicitant de azil afgan, a anuntat politia germana, citata de agentia DPA, transmite Agerpres.

- Cateva sute de oameni s-au adunat sa protesteze in Kandel, un oras cu o populatie de 9.000 de locuitori din landul german Renania-Palatinat, a anuntat duminica un purtator de cuvant al politiei.Alianta Femeilor din Kandel a marsaluit de la magazinul unde a fost ucisa Mia, pana in piata…

- Tensiunile au escaladat duminica intr un oras din sud vestul Germaniei, la o luna dupa ce o adolescenta de 15 ani a fost injunghiata mortal, dupa toate probabilitatile de fostul sau iubit, un solicitant de azil afgan, informeaza DPA, preluat de AGERPRES.Cateva sute de oameni s au adunat sa protesteze…

- Alexandra Marin, tanara ucisa intr-un coafor din Dambovița de fostul iubit militar, a fost condusa, astazi, pe ultimul drum. La capataiul sau s-au adunat zeci de oameni, extrem de indurerați de pierdere. Din cele mai recente informații din cadrul anchetei reiese ca Florin Oprea, militarul care a ucisa,…

- Totul a fost un accident de vanatoare in Rusia, potrivit presei locale. Pușca barbatului se sprijinea pe genunchi, iar cainele i-a sarit in brațe, lovind arma, iar aceasta s-a descarcat. Cainele-erou. Momentul in care un maidanez pune pe fuga un hot si salveaza o femeie VIDEO Fratele…

- Noi detalii au iesit la iveala despre barbatul care ameninta ca va arunca femei in fata metroului. Incidentul care a avut loc la mijlocul lunii ianuarie nu a ramas fara urmari. In urma amenintarilor pe care le-a facut pe retelele sociale, barbatul care se numeste Enache Ionut, dar se autointituleaza…

- Un barbat din Suceava s-a urcat, beat, la volanul mașinii sale, provocand un accident care s-a soldat cu moartea soției sale, aflata pe scanulul din dreapta. Incidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Doroteia, județul Suceava. La volan se afla Petrica…

- De necrezut! Alexandra Elena Marin, tanara de 25 de ani ucisa cu sange rece de iubitul gelos, incercase sa atraga atentia autoritatilor cu privire la cat de violent este Oprea Florin Victor, insa nimeni nu a luat-o in seama.

- Alfie Patten, un baiat in varsta de 13 ani din Marea Britanie, a devenit tata, dupa ce prietena sa, in varsta de 15 ani, a nascut o fetita perfect sanatoasa, pe care o vor numi Maisie Roxanne.

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre Catalin Cojocaru, tanarul de 18 ani din Buzau care a murit din cauza unei supradoze de etnobotanice. Directorul medical al spitalului din Buzau a facut declaratii socante despre ceea ce s-a intamplat in corpul adolescentului.

- Incidentul a avut loc pe un drum din localitatea Stanești. Femeia reclamata s-a trezit cu poliția la poarta si amendata cu 100 de lei pentru ca si-a lasat animalul liber, desi le-a spus ca nu mai are caine de anul trecut. Explicațiile familiei nu au contat pentru polițiști. Femeia amendata…

- Bitcoin s-a depreciat marti cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global, relateaza Bloomberg.Ce mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe…

- Cel putin doua masini dintr-o parcare din Focsani au fost avariate, joi, dupa ce acoperisul unui bloc s-a prabusit peste ele, din cauza vantului foarte puternic, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul s-a produs inainte de pranz, dupa ce din cauza vantului puternic acoperisul unui bloc situat…

- Peretele unei case din municipiul Constanța s-a prabușit, joi dupa-amaiza, peste o mașina din cauza vantului puternic. Incidentul s-a petrecut pe strada Ștefan Mihaileanu, din muncipiu, cand vantul puternic a daramat pur și simplu peretele unei locuințe. Acesta s-a prabușit peste un autoturism parcat…

- Fata de 14 ani cu dizabilitați a fost incendiata și omorata dupa ce fratele ei a fugit cu o minora și familia acesteia a cautat sa se razbune, scrie Metro.co.uk. Adolescenta de 14 ani a fost arsa de vie de doi barbați care au cautat sa se razbune pentru faptul ca fratele ei mai mare a fugit cu sora…

- Un detaliu extrem de grav a fost ascuns pana acum: Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost extrem de aproape de moarte la o tentativa de asasinat din urma cu peste 30 de ani.Totul s-a petrecut in cadrul unei vizite a Reginei in Noua Zeelanda, in 1981, se arata intr-un raport recent prezentat…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica,…

- O aeronava Air Moldova, de pe cursa Chișinau-Verona, s-a întors din zbor, dupa ce a fost depistata o fisura în parbriz. Incidentul a avut loc în seara zilei de ieri, transmite MOLDPRES. Solicitat de agenție, purtatorul de cuvânt al companiei aeriene de stat „Air…

- Roman mort in Sicilia, gasit dupa trei zile de cautari.Medicii legisti au stabilit ca decesul a survenit din cauza unei lovituri la cap, cu un corp contondent. Situatie in care politia nu exclude nicio pista, de la moarte accidentala, la crima. Mister total in jurul mortii unui cioban roman din Sicilia,…

- Un magazin Apple din orasul elvetian Zurich a fost evacuat din cauza unei baterii de iPhone care s-a supraincalzit. Incidentul s-a soldat cu ranirea usoara a opt persoane. Un client a intrat in graba in magazinul Apple, situat pe principala artera comerciala din Zurich din apropierea garii, din cauza…

- Soarta crunta pentru un barbat ucis de un var in județul Gorj. Tanarul de 29 de ani a fost injunghiat mortal, dupa ce a petrecut de Sfantul Ion, alaturi de rude și de cel care i-a curmat viața. Furios pentru ca i-a fost insultata soția, agresorul l-a atacat și pe fratele mai mic al barbatului care a…

- Un tanar din Vaslui, in varsta de 30 de ani s-a imbatat atat de tare incat nu-si mai aminteste de ce i-a taiat gatul altuia, scrie evz.ro.Incidentul a avut loc sambata dimineata, in jurul orei 04:00, in Clubul Bliss, din municipiul Vaslui.

- Caz uluitor! O tanara din Republica Moldova a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei si Copilului din cauza indiferentei medicilor si a asistentilor medicali. Incidentul a avut loc in urma cu doua saptamani, iar marturiile fetei au fost facute publice de avocaul Promo-Lex Dumitru Sliusarenco.

- O zicala veche spune ca oricât de rau ți-ar merge, exista cineva care o duce și mai rau decât tine. Asta i se aplica perfect unei femei din Rusia, implicata în cautarea unui baiat disparut. Gulia facea parte dintre voluntarii care au ieșit sa îl caute pe baiatul de…

- Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a folosit iesirea de urgenta si s-a urcat pe aripa stanga a avionului, in semn de protest fata de intarzierea cu o ora a imbarcarii si cu jumatate de ora in cazul debarcarii, relateaza site-ul BBC News. Incidentul neobisnuit a avut loc in ziua de…

- Ramasi in intuneric, vizitatorii au fost nevoiti sa evacueze mai multe atractii turistice din parcurile Mickey's Toontown si Fantasyland, dar si monorailul care traverseaza parcul Disneyland si face legatura intre siturile acestuia, a precizat presa locala."Am descoperit ca problema provenea…

- Un copil din SUA a salvat Craciunul din mainile lui Grinch, dupa ce a sunat la 911 și a anunțat ca acesta vrea sa fure sarbatoarea mult indragita de cei mici. TyLon Pittman, un baietel in varsta de cinci ani din statul american Mississippi a telefonat la serviciul de urgenta 911 pentru a anunta ca Grinch…

- Un barbat din Basarabeasca a fost prins în flagrant de ofițerii CNA și SPIA, în mașina unui echipaj al poliției de patrulare, timp ce le oferea oamenilor legii 300 de euro mita. Potrivit serviciului de presa al CNA, barbatul, aflându-se în trafic la volanul…

- Un baietel in varsta de cinci ani din statul american Mississippi a telefonat la serviciul de urgenta pentru a anunta ca Grinch intentioneaza sa fure Craciunul. In urma apelului, politia a intervenit si a operat o ''arestare'', relateaza UPI. TyLon Pittman a urmarit un fragment din filmul…

- Un bebeluș în vârsta de numai doua luni a murit, în patul parinților, dupa ce aceștia au adormit, beți, lânga el. Oamenii inconștienți l-au accidentat în timpul somnului.