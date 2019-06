Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins de polițiștii locali in mai multe randuri incalcand legislația pe linie de circulație rutiera și care a refuzat sa iși dea datele de identificare reale. Acesta are se legitimeaza cu un act de identitate, potrivit caruia este “nascut viu”. The post Un barbat „nascut viu” a fost…

- Ironia sorții a facut ca doi conducatori auto sa fie depistați in trafic de oamenii legii , in aceași zi, cu aceași alcoolemie. Polițiștii din cadrul Secției 8 de Poliție Rurala Stoina, l-au tras pe dreapta, pe un barbat, in varsta de 36 de ani, din comuna Licurici. Acesta conducea pe drumul județean…

- Un zgomot puternic i-a trezit, azi noapte, in jurul orei 3, pe locuitorii de pe strada Dropiei din Timișoara. Un barbat de 84 de ani zacea in fața blocului. Imediat o ambulanța l-a transportat la spital, dar a decedat la scurt timp. Polițiștii au stabilit ca batranul s-a aruncat in gol de la etajul…

- La un magazin de pe str. Vasile Alecsandri din centrul Timișoara, angajații societații comerciale au observat doi tineri care au sustras mai multe bunuri alimentare de pe rafturi. Polițiștii locali i-au identificat imediat pe tinerii surprinși la furat. Ambii sunt minori, avand varsta de 15 ani și sunt…

- Polițiștii au depistat un barbat in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Timișoara, sub influența bauturilor alcoolice. Seara trecuta, in jurul orelor 21:30, polițiștii au oprit pentru control pe strada Oituz, un autoturism, condus de un barbat, de 51 de ani, care se afla sub influența…

- Polițiștii locali din Timișoara, aflați in patrulare azi-noapte, in zona centrala a orașului, au observat in jurul orei 02.30, un barbat care se deplasa dinspre Parcul Justiției spre Piața Victoriei. Acesta transporta doua bagaje mari, fiind foarte grabit. Imediat au trecut la urmarirea acestuia, oprindu-l…

- Accident grav in aceasta dimineața pe drumul care leaga Timișoara de Sanandrei. Un barbat de 64 de ani, dupa ce a intrat, pe drumul județean 692, inainte de a intra in comuna, a pierdut controlul asupra volanului și s-a rasturnat cu mașina in șanțul de pe marginea drumului. Cei care treceau prin zona…

- O adolescenta de 15 ani din comuna Smardioasa, județul Teleorman, este acuzata ca a nascut singura acasa și a ascuns fatul intr-o soba, fara ca parinții ei sa știe ca este insarcinata. Cadavrul fatului a fost dus la IML, conform Mediafax.Potrivit polițiștilor din Teleorman, IPJ a fost sesizat…