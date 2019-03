O adolescentă s-a sinucis după ce a aflat că i se făcuse un cont fals pe Facebook O adolescenta a ales sa iși puna capat zilelor dupa ce a descoperit ca i se facuse un cont fals pe Facebook. Ceea ce conținea profilul a generat discuții aprinse intre fata de 15 ani și parinții acesteia. Mediul online ne faciliteaza comunicarea, dar uneori, atunci cand este folosit greșit, poate distruge vieți. Un gest necugetat, anonim, pe rețelele de socializare, a impins o adolescenta din Slatina la moarte. Parinții au descoperit un presupus profil de Facebook al fiicei lor, in care erau prezentate poze cu aceasta, iar in descriere se menționa faptul ca iși oferea serviciile sexuale, potrivit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

