Stiri pe aceeasi tema

- Tanara saudita de 18 ani care a fugit de familia ei si a fost arestata duminica pe aeroportul din Bangkok "nu va fi trimisa inapoi in tara impotriva vointei sale", au anuntat luni autoritatile thailandeze, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Daca ea nu vrea sa plece, nu va fi trimisa inapoi…

- O tanara saudita de 18 ani, arestata duminica pe aeroportul din Bangkok si care urma sa fie expulzata, s-a baricadat luni intr-o camera de hotel din capitala Thailandei, cerand sa se intalneasca cu reprezentanti ai Inaltului Comisariat al ONU pentru refugiati, relateaza AFP preluata de Agerpres.…

- Canicula din Australia continua, fiind asteptate temperaturi de pana la 49 de grade Celsius in statul Australia de Vest. Autoritatile au emis avertizari pentru pericole de incendii si privind calitatea aerului, scrie The Guardian.

- Autoritatile din Indonezia au ridicat nivelul alertei de pericol pentru vulcanul Anak Krakatau care a declansat sambata un tsunami care a ucis cel putin 430 de persoane si au extins zona de izolare la 5 kilometri, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: S-ar fi AFLAT candidatul PSD-ALDE…

- CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018. In ultimele episoare din cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”, cele patru cupluri se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arataadevarul din sufletul…

- Politia din New York ancheteaza moartea misterioasa a doua surori din Arabia Saudita, ale caror corpuri, legate intre ele cu banda adeziva, au fost gasite pe faleza din New York, saptamana trecuta, scrie The Guardian.

- David Humbries a murit in data de 18 septembrie. Barbatul avea 62 de ani si venise in stratiunea Hurghada aflata la Marea Rosie. In ziua de 18 septembrie, David Humbries (62 de ani) a murit in stațiunea egipteana Hurghada, de la țarmul Marii Roșii. Dupa ce au facut necropsia barbatului,…

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia acestuia, ducesa Meghan de Sussex, aflati in vizita oficiala in Australia, au renuntat la tinutele stricte si s-au descaltat pentru o plimbare pe celebra plaja Bondi, de langa Sydney, potrivit people.com, citat ...