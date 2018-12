Stiri pe aceeasi tema

- Trupul fetei, care era insarcinata in șase luni, a fost descoperit, duminica, intr-un tomberon de gunoi din apropierea unei pizzerii din localitatea Mishawaka din statul american Indiana. Breana Rouhselang avea 17 ani și era majoreta. Un jucator de fotbal american, in varsta de 16 ani, a fost acuzat…

- Judecatoria Chisineu-Cris a pronuntat o prima sentinta intr-un dosar in care un tanar din Timisoara a fost trimis in judecata pentru proxenetism, fiind acuzat ca a constrans-o pe iubita sa de 16 ani, pe care a cunoscut-o pe Facebook, sa se prostitueze pentru ca el sa-si poata achita o amenda si sa-si…

- Trupul unei batrane, care ar fi murit in urma cu mai multe zile, a fost gasit de politisti in locuinta acesteia, ei intrand acolo dupa ce au obtinut un mandat de perchezitie. Oamenii legii aveau informatii ca femeia este moarta, dar ca este tinuta in casa de fiica ei, care nu ii anuntase decesul si…

- Irina era insarcinata in luna a sasea cand a fost ucisa de iubitul ei, Mihail Savciuc, pentru ca nu a facut avort. Tanarul de 19 ani a lovit-o cu o piatra pana a lasat-o fara suflare, apoi a ascuns cadavrul intr-o padure. Irina purta in pantece pruncul lui Mihail.

- Caz socant in Italia, acolo unde trupul unei romance in varsta de 31 de ani a fost gasit fara suflare intr-o zona unde se ardeau anvelope. Trupul complet carbonizat al Vasilicai a fost descoperit la jumatatea lunii septembrie. Aceasta a fost violata si ucisa in bataie apoi.

- Adolescenta a mers acasa la un prieten, iar acesta i-a sugerat sa ia trei pastile de ecstasy, spunandu-i ca nu este nici un pericol. "Era vulnerabila si credula. Baiatul acela are mainile manjite cu sange. Nu stiu ce a fost in capul ei, mereu au sfatuit-o sa nu accepte lucruri din partea persoanelor…

- O femeie din Rucar, județul Argeș, care susțin ca a fost sechestrata timp de 5 ani in casa de concubinul cunoscut pe internet, a fost salvata dupa ce a scris un bilet prin care cerea ajutor și l-a pus in pachețelul fiicei ei. Polițiștii au deschis o ancheta, iar agresorul este cercetat in libertate,…

- Sotul Andreei, femeia de 30 de ani din Arges, Calinesti, care a fost ucisa, nu isi recunoaste fapta. Trupul neinsufletit al femeii a fost gasita fara suflare de mama ei. Tanara de 30 de ani avea mai multe rani pe corp.