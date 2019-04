Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane din Bacau au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, sambata, pe DN 1, in localitatea clujeana Capusu, fiind activat planul rosu de intervenție. Patru dintre persoanele ranite sunt minori. Unul dintre acestia, in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fostul premier Victor Ponta, operat la coloana, a declarat luni, la Digi24, ca i se pare „caricaturala" situația liderului PSD Liviu Dragnea, despre care Codrin Ștefanescu a spus ca e internat pentru hernie de disc. "Romanii spun ca au doua prioritati, infrastructura si sanatate, in acest…

- Am desfașurat un exercițiu de antrenament, alaturi de personalul didactic și elevii din Colegiul National ,,Mihai Viteazul” Turda. Astfel, am avut șansa sa evaluam timpii de raspuns ai echipelor de

- Beslan Mudranov, campionul olimpic la Judo din 2016, i-a produs președintelui rus, Vladimir Putin, o leziune ușoara la un deget de la mâna, în timpul unui antrenament, la centrul Yug-Sport de la Sochi. Acest lucru s-a întâmplat atunci când Putin s-a alaturat echipei…

- Autostrada A10 Sebeș-Turda, mobilizare buna la viitorul nod rutier Alba Iulia Nord: Se decoperteaza bretele cu sensul giratoriu existent. Sambata dimineața, le ieșirea din Alba Iulia spre Cluj, antreprenorul Lotului 1 al Autostrazii Sebeș-Turda, Pizzarotti, avea o mobilizare neașteptat de buna pentru…

- Dacian Ciolos, liderul partidului PLUS, si-a asumat in fata membrilor USR intrarea Rosiei Montane in UNESCO in anul 2021, in timpul discutiilor si negocieri finale care au avut loc, sambata seara, intre USR si PLUS, pentru constituirea aliantei electorale, potrivit Agerpres. "Imi asum ca in…

- „Algoritmii zidirii identitare” este genericul conferinței organizate, la sfarșitul saptamanii trecute, de Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, avand ca obiectiv conectarea tinerilor la temele de dezbatere ale contemporaneitații, de la modalitațile de construire a sinelui, pana la angoasele prezentului…