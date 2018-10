Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit intr-un tren ce venea de la București la Ploiești. Omului i s-a facut rau de la Buftea, dar garnitura n-a oprit decat la Ploiești, cand deja omul era decedat, a informat ziarulincomod.ro . Barbatul venea de la București, unde fusese la spital pentru tratament și avea asupra lui un…

- Jucatoarea spaniola de golf Celia Barquin Arozamena, campioana eruopeana de amatori la individual feminin, in 2018, a fost asasinata in Statele Unite. Trupul jucatoarei de 22 de ani a fost gasit pe terenul de la ”Coldwater Links”, in Iowa, iar suspectul, un obișnuit al polițșiei americane, Collin Daniel…

- Traian Basescu, despre Mihai Fifor. Fostul președinte Traian Basescu a cerut, miercuri, demisia ministrului Apararii care a declarat ca Romania ar deține rachete balistice la baza militara de la Deveselu. Basescu crede ca astfel Mihai Fifor a devenit ”cel mai puternic aliat al Federatiei Ruse in decredibilizarea…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, Bogdan Gabor, a declarat luni, 30 iulie – la trei luni dupa ce o fetița de 5 ani din Baia Mare a fost violata și ucisa – ca nu exista „suspecti in adevaratul sens al cuvantului in cazul anchetei”. Ranile de pe trupul fetiței ucise…