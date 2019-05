O adolescentă din Olt și-a ucis copilul nou născut și l-a ascuns în spatele unui dulap O adolescenta de 16 ani este cercetata de polițiști pentru ca și-ar fi ucis copilul nou-nascut. Nimeni nu știa ca era insarcinata, așa ca a nascut in secret, acasa și a ascuns cadavrul bebelușului intr-un dulap, unde a fost gasit de anchetatori. Nimeni nu pare sa fi stiut ca adolescenta era insarcinata: nici rudele, nici profesorii de la Liceul din Bals, unde invata. Fata locuieste doar cu tatal sau, dupa ce mama a plecat la munca, in Anglia, in urma cu cativa ani. „Nici nu ne gandeam la asa ceva, n-a stiut nimeni, uite, nici parintii, nici mamaie-sa. Nici la școala nimeni nu și-a dat seama” a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

