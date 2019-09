Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta a fost batuta cu salbaticie, cu pumnii și picioarele, apoi tarata de par prin parc pentru ca ar fi refuzat sa loveasca o alta fata. Tot scandalul a fost filmat și postat pe Facebook, imaginile devenind virale. Polițiștii s-au autosesizat și au deschis o ancheta, anunța MEDIAFAX.Citește…

- O adolescenta a fost batuta cu salbaticie, cu pumnii si picioarele, apoi tarata de par prin parc pentru ca ar fi refuzat sa loveasca o alta fata. Tot scandalul a fost filmat si postat pe Facebook, imaginile devenind virale. Politistii s-au autosesizat si au deschis o ancheta, a notat mediafax. In imagini…

- Celebrul complex Europa, din București, a fost inchis de autoritați. In urma unui control s-a luat aceasta decizie pentru ca niciun spațiu comercial nu avea autorizație de construcție.Citește și: SURSE - Complot la șpriț in PSD? Viorica Dancila a RABUFNIT in CEX-ul de la Mamaia Chiriasii…

- 'Politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Rurala Ciurea au fost sesizati prin numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 de o femeie, de 36 de ani, din comuna Scheia, ca a fost anuntata de fiica sa, in varsta de 14 ani, ca ar fi fost rapita de pe strada de catre persoane necunoscute. Politistii…

- Doi copii au fost amenințați in Parcul Tineretului din Capitala de un barbat inarmat cu doua cuțite. Barbatul in varsta de 64 de ani, din București, a amenințat doi copii in varsta de 10, și respectiv 13 ani. Acesta i-a urmarit pe aleile parcului și a alergat dupa ei cand aceștia au incercat sa fuga…

- Noi informatii apar in cazul fetei disparute dintr-o comuna din judetul Olt, dupa ce politistii au descins vineri, 26 iulie, la o adresa din Caracal, unde ar fi gasit hainele victimei si mai multe oase calcinate.

- Noi informatii apar in cazul fetei disparute dintr-o comuna din judetul Olt, dupa ce politistii au descins vineri, 26 iulie, la o adresa din Caracal, unde ar fi gasit hainele victimei si mai multe oase calcinate.

- Noi informatii apar in cazul fetei disparute dintr-o comuna din judetul Olt, dupa ce politistii au descins vineri, 26 iulie, la o adresa din Caracal, unde ar fi gasit hainele victimei si mai multe oase calcinate.