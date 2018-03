O adolescentă de 18 ani a murit din cauza telefonului. Cum s-a întâmplat acest lucru O fata de 18 ani din Kheriakani, India, a fost grav ranita la fata dupa ce telefonul sau, un smartphone, a explodat. Transportata de urgenta la cel mai apropiat spital, tanara a murit cateva zeci de minute mai tarziu din cauza ranilor suferite. Potrivit fratelui sau, Uma și-ar fi conectat smartphone-ul la o priza cu cateva secunde inainte de accident. Complet descarcat, dispozitivul era pe punctul de a se inchide atunci cand tanara femeie s-a grabit sa-l conecteze pentru reincarcare. Cateva secunde mai tarziu, in timp ce dispozitivul se incarca, ea a raspuns la un apel primit de la un… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- O fata de 18 ani a murit dupa ce telefonul mobil la care vorbea cu o ruda, a explodat. Incidentul s-a petrecut in propria sa locuința, din India.Uma Oram din Kheriakani, India, și-a pus telefonul mobil la incarcat in timp ce vorbea cu o ruda.

- Uma Oram și-a pus telefonul la incarcat in timp ce vorbea la el și fix in acel moment a explodat. Ea a suferit rani grave la maini, picioare și in zona pieptului. A fost transportata imediat la spital, dar nu a reușit sa supraviețuiasca. Tragedia s-a petrecut chiar in casa tinerei, din localitatea…

- Potrivit poliției, baiatul a pus mana pe o arma din casa, dupa ce sora lui a refuzat sa-i dea controller-ul, scrie stririleprotv.ro. Baiatul și-ar fi impușcat sora din spate direct in cap. Citeste si Surorile Bambi, mame in acelasi timp? "Sunt innebunita dupa acest gand..." Fetița a…

- Acrobatul Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, statul Florida, informeaza BBC. Artistul francez facea o acrobatie aeriana, sambata, cand a cazut. A murit mai tarziu al spital, scrie Romania TV.Intreaga familie Cirque du Soleil este in soc…

- Tragedie in familia directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea. Baiatul acestuia, in varsta de 17 ani, a murit joi seara, dupa ce i s-a facut rau. Adolescentul a fost dus la spital, in coma profunda, in stop cardio-respirator, dar nu a mai putut fi salvat. Medicii legisti au efectuat…

- Autopsia a aratat ca Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt și a provocat o hemoragie interna. Potrivit apropiaților, femeia de afaceri n-a ascultat de sfatul medicilor. In ultima perioada, ea incepuse sa manance cantitați mari de mancare, lucru complet interzis dupa o astfel…

- Șoc! Bivolaru a murit in urma unui accident rutier: “A decedat la spital…“ Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni,…

- Accidentul, spun oamenii legii, s-a petrecut din cauza unui șofer in varsta de 49 de ani. Acesta conducea o autoutilitara și a vrut sa iasa din curtea unei societați comerciale amplasate pe strada Divizia 9 Cavalerie. Nu s-a asigurat insa la intrarea pe drum și nu a acordat prioritate unui…

- In acesta dimineata Capitania Zonala Girugiu a raportat, la ora 05.59, ca ieri, la ora 08.00 a avut loc un eveniment naval.Potrivit sursei citate, in zona Portului Calarasi salupa remorcher Perla s a scufundat partial.Nu au fost raportate victime sau scurgeri de hidrocarburi.Potrivit Wikipedia Portul…

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cateva au fost ranite dupa ce camionul care le transporta a cazut de pe un pod. Potrivit presei din India, oamenii erau invitati la o nunta. Conform primelor informatii, accidentul a avut loc dupa ce soferul a pierdut controlul vehiculului pe fondul somnolentei,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 73, potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP). 0 0 0 0 0 0

- Cand vine vorba de iesiri in oras, Oana Lis este prima! Dar ce te faci atunci cand este polei afara? Haideti sa vedem ce era sotia lui Viorel Lis sa pateasca din cauza neatentiei! Paparazzii spynews.ro au fost pe faza si au filmat totul!

- O persoana a murit și doua au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui accident petrecut intr-o stație de carburanți din municipiul Vaslui. Doua mașini au intrat in coliziune, iar una din acestea s-a rasturnat. Accidentul s-a produs intr-o benzinarie din Vaslui. Trei persoane au fost ranite in…

- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi, din apropierea municipiului Slatina, a fost transportata marti dimineata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc...

- O fetita de doar doi ani a murit dupa ce a fost gasita plutind intr-o piscina. Micuta a fost transportata la spital si s-a luptat timp de patru zile pentru viata sa. Din nefericire, mama sa a facut tragicul anunt, fetita sa a murit. Kelly Ryan, mama fetitei de doar doi ani, a postat pe Facebook un mesaj…

- Un barbat recent casatorit si bunica lui au murit în statul de est Odissa, dupa ce a deschis un cadou de nunta, releva BBC. Explozia a avut loc vineri, în statul Odissa din estul Indiei. Sahu si bunica lui în vârsta de 85 de ani au murit din cauza leziunilor,…

- Bebelusul de 4 luni, resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD Maramures a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, o necropsie urmand sa stabileasca exact cauzele care dus la decesul acestuia, transmite corespndentul MEDIAFAX.

- Tragedie cumplita miercuri noapte in Bistrița-Nasaud. Un accident cu 10 victime a activat planul roșu de intervenție al echipelor ISU. Accidentul s-a petrecut la ieșirea din Ilva Mica. Un tanar de 19 ani și-a pierdut viața și mai multe persoane au ajuns la spital.

- Jurnal de Argeș relata, ieri, despre cazul unui barbat din Malureni care a juns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o duba a mascaților, care se intorcea din misiune. Omul a ajuns la spital cu cu fracturi la membrele inferioare si cu evisceratie in zona abdominala, dar a murit intre timp.…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp.…

- Un pensionar de 63 de ani, din Petrosani, a murit dupa ce a cazut in cap intr-un parau din centrul localitații. Omul statea pe o banca din parcul pensionarilor si si-a scapat telefonul din mana. S-a ridicat in picioare sa-l caute, dar s-a dezechilibrat si a cazut peste spatarul bancii direct…

- O profesoara din Statele Unite ale Americii a murit de la complicatiile unei gripe, aparute dupa ce a decis sa renunte la medicamentul antiviral pentru ca "era prea scump", potrivit declaratiilor...

- Primul deces din cauza gripei a fost inregistrat, ieri, in vestul țarii. O femeie in varsta de 63 de ani a murit la Spitalul Județean Arad din cauza complicațiilor gripei. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Arad, Simina Roz, ne-a declarat ca femeia a murit ieri, fiind internata pe Secția de…

- Doi barbati din judeul Mures, unul de 40 de ani si unul de 50 de ani, au murit saptamana trecuta, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului gripal AH1N1. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures au anuntat, miercuri, ca s-au confirmat doua decese din cauza gripei la doi…

- Nu sunt cazuri noi de gripa la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, a declarat, astazi, pentru postul nostru de radio, managerul, Mirela Grosu. Ea a mai spus ca in prezent 11 bolnavi din spital au fost diagnosticati cu gripa, in unele cazuri de tip AH1N1. Mirela Grosu a confirmat ca o pacienta…

- Vremea rea la Moscova. In urma ninsorilor cazute o persoana a murit, iar altele cinci au fost spitalizate dupa ce peste aceștia a cazut un copac. Pomii nu rezista greutații zapezii, viscolul nu se oprește. Autoturismele sunt ingropate in zapada pe drumuri, in estul orașului, traficul de tramvaie a fost…

- Edi, un baietel in varsta de doar patru anisori, din municipiul Motru, a murit ieri, in urma unui stop cardio-respirator suferit chiar in Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din localitate. Medicii au avut banuieli ca acesta suferea de meningita. Astazi, rezultatul analizelor de laborator a confirmat…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frante,i accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Un barbat sanatos tun a murit la spital din cauza unui aparat RMN. Medicii au facut o grava eroare. Un barbat a murit la spital din cauza unui aparat RMN. Rajesh a mers la un spital din Mumbai pentru a-si vizita mama. Femeia era supusa unei examinari intr-un cabinet in care se afla si un aparat RMN,…

- Inca o veste dramatica, dupa accidentul suferit de cei doi lucratori ai Regiei de termoficare care intervenisera, in ziua precedenta, la o lucrare in sectorul 6, in zona Complexului Leu. Oamenii au fost pur si simplu opariti, dupa ce o teava cu apa calda s-a spart peste ei. Unicul supravietuitor al…

- Giani apare intr-un „live" realizat pe pagina de socializare a postului tv si discuta alaturi de colegii lui despre ce urmeaza sa vedem in noul sezon. Evident, discutia aluneca spre umor, chiar daca Giani parca nu este intr-o forma maxima. Vestea buna este ca traieste, desi in urma cu o luna a fost…

- Un adolescent de 17 ani a murit in timp ce descarca furaje. S-a intamplat noaptea trecuta, in satul Magdacesti din raionul Criuleni. Accidentul s-a produs in timp ce baiatul, impreuna un coleg, se aflau intr-o remorca plina cu srot de floarea soarelui.

- Catalin, un tanar de 18 ani din Buzau, si-a gasit sfarsitul in urma unei supradoze de etnobotanice. Elev la Colegiul Economic din oras, tanarul a ajuns la spital dupa ce a consumat mai mult decat o doza pe care o considera normala.

- Alina Cosovliu, tanara politista in varsta de 28 de ani, s-a stins din viata intr-un spital din Belgia. A luptat cu toata puterea pentru a invinge boala necruțatoare de care suferea, dar, din pacate, cancerul limfatic in metastaze nu a mai putut fi oprit nici de medicii specialisti belgieni, scrie giurgiuveanul.ro.…

- Diana Bulimar a fost nevoita sa renunte la sport in urma cu un an si jumatate din cauza unui accident stupid! Fosta gimnasta in varsta de 22 de ani, , membra a echipei “Faimosilor” in emisiunea Exatlon, a avut multe de patimit din cauza gimnasticii, in ciuda faptului ca a fost campioana europeana de…

- Bitcoin s-a depreciat marti cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global, relateaza Bloomberg.Ce mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe…

- Vali Vijelie este unul dintre cei mai apreciati cantareti de manele din Romania. Barbatul a povestit intr-o emisiune tv cum si-a pierdut mustata. A facut un pariu cu Minodora, mizand pe faptul ca artista nu poate sa faca zece ture de stadion, insa a facut cincisprezece. In acel moment, Minodora i-a…

- Divizia de smartphone-uri a companiei coreene LG cauta de cativa ani o formula care sa aduca acest brand inapoi in atentia publicului, insa pana acum nu a avut succes. LG V30 pare sa fie cel mai apropiat lucru de un smartphone premium, iar noul G7 ar trebui sa imprumute cat mai multe elemente de la…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, Romania, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, scrie realitatea.net.

- Un client a intrat grabit in magazinul de telefoane situat pe artera principala comerciala din Zurich, in apropiere de gara, "din cauza unei supraincalziri a aparatului si a fumului degajat de aparat", a explicat politia din Zurich intr-un comunicat. Angajatul care a incercat sa ia bateria…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 ianuarie, ora 06.15, un barbat, de 67 de ani, din Constanta, a condus o autoutilitara pe DN 3, dinspre Constanta catre Murfatlar, iar in dreptului unui marcaj pietonal din localitatea Valul lui Traian, a surprins si accidentat mortal o femeie, de 59 de ani, care…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Tot mai multi utilizatori de smartphone-uri Samsung Galaxy Note 8 si Galaxy S8 Plus au raportat recent ca dispozitivele lor mobile nu se mai deschid o data ce bateriile se descarca la 0 si terminalele se inchid. Pana de curand, nu a fost semnalat niciun caz de smartphone Samsung cu probleme la nivelul…

- In urma cu cateva minute in municipiu s-a produs un accident grav pe straha Hoticolei intersectie cu strada Marghiloman. O femeie aflat ape trotuar a fost accidentata de un autobuz care a efectuat gresit manevra de intoarcere. Victima a fost transportata la spital. E.S.

- Un tanar de 18 ani, beat și fara permis, a omorat cu masina un om si a bagat alti doi in spital. Accidentul s-a petrecut marti dimineata, in județul Salaj. „Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat, la ora 4.30, a lovit un grup de patru tineri, care…

- Doua trenuri regionale s-au ciocnit aseara în apropiere de Viena, accident în urma caruia doua vagoane au deraiat, 8 persoane fiind ranite, dintre care patru în stare grava, au anuntat echipele de prim-ajutor, potrivit AFP. Un bilant anterior prezentat de echipele…