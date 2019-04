Descoperire macabra in portbagajul mașinii unei adolescente de 17 ani din Mexic. Aceasta transporta cadavrele parinților sai. O tanara in varsta de 17 ani din Tijuana, Mexic, a oprit la o benzinarie pentru a alimenta mașina. Acolo, angajații benzinariei au observat ca din portbagaj curgea sange. Ulterior, tanara le-a marturisit ca ava cadavrele parinților ei in mașina. Angajații benzinariei au chemat imediat poliția, noteaza radioformula.mx. Victimele au fost identificate ca fiind Andres N., in varsta de 43 de ani, și Jaqueline N., in varsta de 36 de ani. Tatal lucra in construcții in SUA, in…