- O eleva de 16 ani a plecat spre scoala, dar nu a mai ajuns la ore si nici acasa. Parintii, plecati la munca in strainatate, spun ca fetei nu-i lipsea nimic si nu avea niciun motiv sa plece de acasa, scrie vremeanoua.ro. Adolescenta din Vaslui este disparuta de acasa de cinci zile. Se numeste Emine […]…

- Caz dramatic in Vaslui. Emine Bigea, o tanara de 16 ani, este de negasit de aproape o saptamana, iar parinții ei sunt disperați. Vestea dispariției fiicei lor au primit-o peste hotare, unde au plecat la munca pentru a-i oferi ei un trai mai bun. Acum, ei se roaga pentru o minune și spera ca fata […]…

- CAND PARINTII NU-S ACASA! DISPERARE.. O eleva de 16 ani a plecat spre scoala, dar nu a mai ajuns la ore si nici acasa. Parintii, plecati la munca in strainatate, spun ca fetei nu-i lipsea nimic si nu avea niciun motiv sa plece de acasa. DE NEGASIT… O adolescenta din Vaslui, in varsta de 16 [...]

- Un barbat din Florida, Statele Unite, al carui motan a disparut de acasa in 2004 in urma unui uragan si-a gasit animalul 14 ani mai tarziu, informeaza UPI. Societatea pentru protectia animalelor...

- Polițiștii bucureșteni solicita ajutorul cetațenilor pentru a gasi o adolescenta de 13 ani care a disparut de acasa acum trei zile. Polițiștii bucureșteni solicita sprijinul cetațenilor pentru a gasi o adolescenta in varsta de 13 ani care a plecat de acasa acum trei zile. Adolescenta se numește Ana…

- La scurt timp dupa ce au fost externate, Nicoleta a postat cateva imagini pe retelele de socializare, scrie spynews.ro. Tanara a dezvaluit si ce nume a primit fiica ei: Nicole Giulia. Micuta a fost asteptata acasa cu un cadru de poveste. Citeste si Nutu Camataru isi rasfata nevasta din spatele…

- Oana Zavoranu și-a gasit pisica pe nume Riri, pe care o pierduse in week.end. Vedeta insa a avut noroc și acum este in culmea fericirii. Pisica Riri a venit singura acasa. A venit RIRI IUBIREA LUI MAMIIIIII…singura acasa! Singurica, pentru ca e deșteapta și pentru ca mami și tati o adora…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei ANDREEA ZLATE, in varsta de 16 ani, din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 28 februarie a.c., aceasta a plecat de pe raza municipiului Constanta, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent.…

- Politistii din zona de vest a țarii sunt in alerta, dupa ce o familie a anuntat disparitia unei femei de 58 de ani si a nepoatei sale, de doar 4 ani. The post Alerta in vestul țarii! O bunica si nepotica ei de 4 ani au disparut de acasa appeared first on Renasterea banateana .

- Florin Nicolae Perju, elev in clasa a XII-a, este cautat de parinti si autoritati dupa ce marți, cand s-a intors de la scoala, baiatul si-a lasat ghiozdanul in fata portii si un bilet in care scria ca ii pare rau de niste note slabe luate recent. Imediat, familia a anuntat politia. Persoanele…

- O tanara in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, județul Vaslui, a plecat de acasa in urma cu doua saptamani și nu s-a mai intors pana in prezent. Disperat, tatal fetei, Ioan Tantu, face apel prin presa la cei care știu ceva de fata lui, pentru ca, din cate suspecteaza el, aceasta ar fi […] The…

- MISTER O tanara in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, județul Vaslui, a plecat de acasa in urma cu doua saptamani si nu s-a mai intors pana in prezent. Disperat, tatal fetei, Ioan Tantu, face apel prin presa la cei care stiu ceva de fata lui, pentru ca, din cate suspecteaza el, aceasta ar [...]

- Minora de 14 ani din Timișoara disparuta de acasa a fost gasita la iubitul ei de 25 de ani. Parinții au dat-o disparuta dupa ce copila a plecat la vecini și nu s-a mai intors acasa. Familia tinerei de 14 ani a cerut ajutor pe Facebook dupa ce fata a disparut de acasa. Minora le-a spus ca pleaca panp…

- O fata de 14 ani din Timișoara a disparut in drum spre niște vecini de cartier, poliția fiind in alerta dupa ce parinții au alertat autoritațile cu privire la dispariția acesteia. O copila de 14 ani din Timișoara a disparut, sambata, in drum spre niște vecini de cartier dupa ce, pentru ca nu avea curent…

- Un tanar din Petrosani dat disparut de aproape o luna de tatal sau, dupa ce a plecat de acasa cu 1500 de euro si cu gandul de a merge in Italia la munca, a fost gasit de politisti exact in partea opusa a directiei in car...

- Edilul Capitalei Gabriela Firea a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise pot primi sprijin de la Primaria Municipiului Bucuresti. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise pot primi sprijin de la PMB. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali.

- Noi amanunte in cazul crimei din localitatea Apa, județul Satu Mare, continua sa iasa la iveala. Procurorii din Satu Mare susțin ca Razvan Rentea, persoana acuzata ca și-a ucis parinții și bunica materna, a comis toate aceste fapte abominabile pentru bani.

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui NICOLAE SINESCU, in varsta de 39 ani, din localitatea Seimeni, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 februarie a.c., acesta a plecat de pe raza localitatii Seimeni, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Poliția Prahova cauta un minor de 6 ani care a disparut din satul Rachieri, comuna Valea Calugareasca. Minorul se numește GREGORIO VILLORA GHEORGHE, are 6 ani și este disparut din satul Rachieri, comuna Valea Calugareasca. Dispariția a fost sesizata Poliției Comunale Valea Calugareasca de catre mama…

- Marius Gheorghiu, baiatul care a murit dupa ce a fost tratat in trei spitale, statea la internatul Seminarului Teologic. El se simțea rau de mai mult timp, tușea, iar ieri, cand i s-a facut rau, cineva de la unitatea de invațamant a sunat-o pe bunica lui, la Farcașa, și i-a spus sa-l ia acasa, pentru…

- Adolescenta din Sacele, data disparuta, in urma cu cateva zile, a fost gasita duminica, in București și predata polițiștilor. Anunțul a fost facut de familia tinerei. „Denisa a fost gasita, așteptam sa ajunga acasica langa noi, mulțumim din suflet domnului care a gasit-o și a predat-o Poliției București,…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca Marinela Simion, in varsta de 68 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la reședința din data de 13 februarie și nu s-a mai intors. Read More...

- O mama ii acuza chiar pe parinții ei, ca o țin departe de baiatul sau de 10 ani. Bunicii celui mic, susține femeia, i-au facut ei viața un calvar. Aceștia ar fi pus-o sa se marite la doar 14 ani si ar fi alungat-o de acasa, in repetate randuri. Tocmai din acest motiv, mama sustine ca vrea sa-l salveze…

- Un batran din Gorj este cautat de politie si voluntari dupa ce a disparut de acasa. Politisti din cadrul Politiei Orașului Bumbesti-Jiu au fost sesizați de o femeie, de 62 de ani, din orasul Bumbesti Jiu, despre faptul ca tatal ...

- Mihai Holeciuc, barbatul in varsta de 82 de ani, din Darmanesti, dat disparut de acasa de propria fiica in cursul diminetii zilei de vineri, 9 februarie, a fost gasit fara viata. Trupul inghetat al octogenarului a fost descoperit ieri dupa-amiaza intr-un sant situat intre localitatile Darmanesti si…

- Hotel Double Bed Bed Sleep Room Bedroom Asociatia Life Education for All ofera cazare gratuita pentru parintii cu venituri modeste (pana in 3000 de lei/familie) care vin la Cluj-Napoca pentru internare sau evaluare cu copiii lor bolnavi cronic. Doar in limita locurilor disponibile, pentru un pret modic,…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei SEMRA IUSMEN, in varsta de 15 ani, din Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 150 cm, greutate 60 de kg, constitutie corpolenta,…

- Un baietel de 13 ani, Cibotari Denis Ion, locuitor al orașului Florești a disparut fara urma.Potrivit oamenilor legii, ieri, in jurul orei 13:00, copilul a plecat la joaca si pana in prezent nu s-a mai intors acasa.

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia STEFANIEI DANIELA GHEORGHE, in varsta de 18 ani, din oras Harsova, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 160 cm, constitutie atletica,…

- Mobilizarea politistilor a condus la gasirea operativa a unui minor cu probleme psihice, disparut de la domiciliul sau din comuna Vintu de Jos. La data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 13:30 Postul de Politie Vintu de Jos a fost sesizat de catre o femeie din comuna cu privire la faptul ca, fiul sau…

- Mobilizarea politistilor a condus la gasirea operativa a unui minor cu probleme psihice, disparut de la domiciliul sau din comuna Vintu de Jos. La data de 28 ianuarie 2018, in jurul orei 13,30 Postul de Politie Vintu de Jos a fost sesizat de catre o femeie din comuna cu privire la faptul ca, fiul sau…

- Poveste dureroasa TRAGEDIE… Nicoleta Botan, femeia ucisa de fostul sot, vineri, intr-o gradinita din Bucuresti, va fi inmormantata la Vaslui. Trupul neinsufletit al acesteia va ajunge astazi in oras si va fi depus la Capela Bisericii “Adormirea Maicii Domnului”. Parintii sunt socati de cele intamplate,…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, plutonierul major Ilarion Nicusor Arjocu din cadrul ISU Gorj, disparut in cursul zilei de duminica, a fost identificat, luni, pe raza localitatii Pades, zona Muntelui Godeanu, din judetul Gorj. Arjocu este angajatul ISU Gorj din…

- Nicușor Arjocu, pompier in cadrul ISU Gorj, Garda de intervenție Tismana, disparut duminica de la domiciliul din comuna Padeș, a fost gasit astazi de un echipaj de jandarmerie in zona Barajului de la Valea Mare. Barbatul intrase in șoc hipotermic, ...

- Un pompier de 36 de ani din Gorj este dat in urmarire nationala de politie dupa ce in urma cu doua zile a disparut de acasa. Barbatul trecuse cu bine ultima testare psihologica, din august 2017, iar duminica sefii l-au trimis acasa de la seviciu, pentru ca l-au vazut abatut. Sursa: http://evz.ro/alerta-nationala-pompier.html

- Polițiștii din Braila sunt in alerta dupa ce o fata de 13 ani a plecat de acasa in cursul zilei de duminica și nimeni nu mai știe nimic de ea. Adolescenta a plecat de acasa, din comuna braileana Zavoaia. Copila și-a facut bagajele și, fara sa spuna ce are de gand sa faca sau sa lase vreun bilet, a…

- Un pompier in varsta de 36 de ani din Gorj a fost dat in urmarire nationala, dupa ce duminica a disparut de acasa. Barbatul trecuse cu bine ultima testare psihologica, din august 2017, iar duminica sefii l-au trimis acasa de la seviciu, pentru ca l-au vazut abatut.

- Parinții unui baiețel de șase ani din Timișoara au sunat, cuprinși de panica, ieri, la Poliția Locala pentru a semnala dispariția copilului de acasa. Acesta a fost gasit in scurt timp de agenți. „Polițiștii locali au fost sesizați aseara, in jurul orei 22.50, de un barbat care locuiește pe str. C.tin…

- Amy Everett, Dolly cum i se spunea, s-a sinucis la numai 14 ani. Adolescenta din Australia a luat aceasta decizie dupa ce a fost harțuita în mediul online. Parintii fetei trag un semnal de alarma asupra motivului pentru care Dolly și-a pus capat zilelor: mesajele de hartuire primite…

- Copilul in varsta de doi ani si patru luni disparut de acasa a fost gasit decedat la aproximativ 1.200 de metri de casa, a declarat pentru Agerpres, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. ''Am gasit acum copilul, decedat. N-are nicio urma, nu-i muscat de nimic. Cred…

- Copilul in varsta de doi ani si patru luni disparut de acasa a fost gasit decedat la aproximativ 1.200 de metri de casa, a declarat pentru AGERPRES, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ...

- De vineri seara este cautat un baietel de 2 ani si patru luni, disparut din apropierea casei, in catunul Bahna din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava. In zona a fost trimis si un elicopter MAI, iar la cautari, la care participa aproximativ o suta de politisti, jandarmi si localnici, sunt folositi…

- A fost un inceput de an plin de tensiune si teama pentru o familie din localitatea argeseana Musatesti. Astfel, Gheorghe Peotreasa, un batran de 84 de ani a plecat de acasa pe data de 2 ianuarie, acesta dorind sa mearga in vizita la niste rude din Valea Iasului. Numai ca batranul nu a mai ajuns,…

- Un barbat in varsta de 84 de ani din Mușatești este cautat de forțele de ordine și familie, dupa ce a plecat de acasa in cursul zilei de marți și nu s-a mai intors. Batranul a plecat de acasa ieri, in jurul pranzului, spre localitatea Valea Iașului pentru a vizita o ruda. Ultima oara a fost zarit in…

- Petrecere mare acasa la Jo! Nadir si-a luat fetita si viitoarea sotie si au mers in vizita la colega lui de scena. Artistul a fost tratat regeste de familia lui Jo: mama ei a pregatit mancare traditionala, iar tatal artistei a avut grija sa nu ii lipseasca nimic lui Nadir.

- Dupa aproape o saptamana de cautari disperate si rugaciuni pentru ca fiica lor sa fie gasita in viata, parintii Emanuelei au fost sunati de oamenii legii. Cand au aflat cum a fost descoperita fiica lor de 16 ani, oamenii au avut un soc urias.