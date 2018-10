Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Prahova cauta o minora de 15 de ani, din Ploiești, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Minora se numește ROMAN RAMONA și are 15 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Ploiești și nu a mai revenit, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Prahova.…

- Politistii din Prahova cauta o minora de 15 de ani, din Ploiesti, care a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Minora se numeste Roman Ramona si are 15 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Ploiesti si nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat, toate activitatile procedurale,…

- Politistii din Soimari au fost sesizati despre faptul ca minora Blebea Ana Maria, de 12 ani, din Soimari, a disparut de la domiciliu impreuna cu un barbat de 39 de ani din aceeasi localitate, cunoscut familiei, anunta Inspectoratul Judetan de Politie Prahova. Semnalmentele minorei: inaltime 1, 60, constitutie…

- O adolescenta de 16 ani din Vaslui a disparut de acasa și este cautata de Poliție. Hincu Andreea Bianca a plecat de acasa, din comuna Oltenești, de pe 18 august, iar de atunci parinții nu mai știu nimic de ea. Persoanele care o recunosc sunt rugate sa sune la 112. Adolescenta de 16 ani din Vaslui, se…

- O adolescenta de 16 ani, din localitatea clujeana Nadașu, a fost data in urmarire naționala, dupa ce, in data de 16 august a.c., a disparut de acasa. Dupa patru zile, tanara a fost gasita in localitatea Dumbrava, din județul Timiș, unde s-a refugiat impreuna cu iubitul sau. Minora a…

- Este alerta in Romania, dupa ce polițiștii din Oradea au facut un apel prin care anunțau dispariția copilei de 13 ani din Oradea, care și-a injunghiat de mai multe ori bunica miercuri, 8 august. Ea a fost data in urmarire naționala de autoritați. Polițiștii oradeni au facut publica o fotografie cu tanara…

- Politistii din Prahova, Romania cauta un minor in varsta de 15 ani din localitatea Balta Doamnei, dat disparut de mama sa, care sustine ca fiul ei a fugit de acasa dupa ce si-ar fi violat fratele de 4 ani, informeaza IPJ Prahova.

- Minorul se numeșteNicolae Antonio Andrei, are 13 ani și a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Dispariția a fost sesizata de catre mama acestuia. Au fost demarate, imediat, toate activitațile procedurale, polițiștii efectuand investigații pentru gasirea persoanei in cauza. Acesta are…