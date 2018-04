Stiri pe aceeasi tema

- O tânara adolescenta din India a murit, dupa ce a ținut post 68 de zile, într-o încercare de a aduce noroc asupra familiei ei, conform publicației Independent. Aradhana Samdariya a început postul dupa ce un preot i-a spus ca așa ar putea sa aduca noroc în…

- Obezitatea ar putea depasi fumatul ca principala cauza evitabila a deceselor asociate cancerului, conform unui nou studiu realizat in Marea Britanie, citat vineri de Press Association, scrie Agerpres.

- Crește numarul persoanelor supraponderale sau obeze drept cauza principala a cancerului in Marea Britanie, in timp ce cazurile de cancer provocate de fumat sunt in scadere, potrivit unui studiu amplu, publicat in presa britanica.

- Eleva de un liceu din Barlad, care a facut o gafa de proporții la Balul Bobocilor dun 2016 a ajuns vedeta pe internet peste noapte, dupa ce Mihai Bendeac, alaturi de mulți internauți au distribuit un video cu greșeala de i-a aduc popularitatea in mediul virtual.

- Vladimir Putin a castigat un nou mandat prezidential care ii va prelungi dominatia politica asupra Rusiei cu inca sase ani, pana in 2024. Acest lucru il face cel mai longeviv conducator dupa liderul fostei Uniuni Sovietice, Iosif Stalin, ceea ce a starnit ingrijorare in randul statelor occidentale.Cu…

- O copila de 13 ani a fost impușcata de fratele ei de noua ani din cauza unui joc video. Incidentul a avut loc in Mississippi. Se pare ca baiatul s-a infuriat foarte tare fiindca sora lui a refuzat sa...

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov (SABIf) a inregistrat in ultimele 24 de ore aproape 800 de urgente de cod rosu si cod galben, pentru 104 dintre acestea fiind necesara interventia echipajelor medicale in spatii publice. Peste de persoane au suferit diverse traumatisme, dupa ce au alunecat pe…

- Tylah Durie din Victoria, Australia, a ajuns de urgenta la spital dupa o reactie alergica. A fost la un pas de orbire din cauza unui produs cosmetic. Adolescenta a vrut sa faca economie la bani si sa nu mearga la salon. Din nefericire, fata a avut o reactie alergica la produsul cosmetic. Urmarile ar…

- Un grav incident a avut loc la Arad, unde o adolescenta a fost agresata de alte doua fete de varsta ei. Motivul agresiunii, asa cum reiese din imagini, ar fi ca victima i-a „furat” prietenul uneia dintre agresoare.

- Un rus care a cerut azil politic in Marea Britanie, gasit mort in casa lui din Londra. Rusul Nikolai Glushkov, care a cerut azil politic in Marea Britanie, dupa ce a fost condamnat pentru frauda, a fost gasit fara suflare in casa sa din Londra. Potrivit The Guardian, rusul in varsta de 68 de ani a fost…

- Un rus care a cerut azil politic in Marea Britanie, dupa ce a fost condamnat pentru frauda, a fost gasit mort in locuinta sa din Londra.Nikolai Glushkov, in varsta de 68 de ani, a fost gasit de catre familia si prietenii sai, luni seara. Cauza mortii nu se stie inca.

- IBM vrea sa inlocuiasca antibioticele cu molecule sintetice, cercetatorii gigantului americand crezand ca acestea au mai multe șanse sa elimine bacteriile ce devin tot mai rezistente la medicamente, scrie Popular Science . Alexander Fleming schimba istoria in anul 1928, atunci cand a descoperit penicilina.…

- BOMBA ANULUI. Aceste masini vor fi interzise in Romania.Vezi de cand incepe nebunia si care este explicatia autoritatilor In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania.…

- Circulatia trenurilor a fost perturbata in Manchester si Londra dupa ce manifestantii pro-kurzi au protestat sine si in afara statiilor, scrie The Telegraph, conform news.ro.Activitatile din statia Piccadilly din Manchester au fost oprite dupa ce activistii au ajuns pe sine in jurul orei 13:00…

- Conducerea Registrului Auto Roman se gandește sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta dupa ce Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeana, scrie capital.ro. Cauza este numarul mare al accidentelor cu victime in care sunt implicate aceste autovehicule. Citeste si Victor Negrescu…

- Gripa continua sa faca victime. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Potrivit sursei citate, ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente…

- Ted Senior, in varsta de 22 de ani, s-a spanzurat intr-o padure in apropiere de casa lui din Raglan, Monmouthshire (Marea Britanie), dupa ce colegii de la Universitatea Swansea au facut o gluma pe seama lui. Ted scrisese mai multe mesaje pe o rețea privata in care se lauda colegilor…

- Temperaturile și vremea extrema din Marea Britanie a avut efecte devastatoare asupra faunei marine din Marea Britanie. Plaja Ramsgate, aflata in apropierea Canalului Manecii, a fost invadata de mii...

- Oricine poate deveni proprietarul unui Jaguar F Type pentru doar 20 de lire sterline, echivalentul a puțin peste 22 de euro. Ed Bezzant, un agent imobiliar din Marea Britanie, organizeaza pentru a doua oara o tombola ca sa și vanda mașina. Ed Bezzant și-a surprins prietenii de pe Instagram cand și-a…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai mulți muncitori romani din Anglia refuza sa mai iasa in campurile de cartofi pentru a munci. Din aceasta cauza, presa britanica a anunțat ca ar putea fi generata o criza de cartofi din rasa Jersey Royal.

- „Bestia din Est” a lovit mare parte a Europei, asa ca in multe state raman inca paralizate sub valul de ger si ingropate sub nameti. Printre ele, si Marea Britanie, acolo unde Guvernul a anuntat oficial ca este absolut legal ca angajatii sa beneficieze de zile libere din cauza vremii nefavorabile. In…

- Printre ele, si Marea Britanie, acolo unde Guvernul a anuntat oficial ca este absolut legal ca angajatii sa beneficieze de zile libere din cauza vremii nefavorabile. n Regat, autoritatile au emis numeroase avertizari in legatura cu vremea extrema care a adus temperaturi chiar mai mici decat la Cercul…

- Competitie neobisnuita in Marea Britanie, anulata din cauza valului de frig care a lovit Europa. Vorbim despre o intrecere intre melci, organizata de un local din Marea Britanie in scop caritabil, competitie care a trebuit sa fie anulata din cauza ...

- Actrita indiana Sridevi Kapoor a murit la varsta de 54 de ani in urma unui stop cardiac, informeaza BBC. Aceasta era considerata prima vedeta din industria de film indiana dominata de barbati.

- Un bar din Marea Britanie a anulat o intrecere intre melci melci programata pentru sambata si organizata in scop caritabil, din cauza temperaturilor neobisnuit de scazute care i-au pus pe participanti in imposibilitatea de a mai concura, informeaza Reuters. ''Valul de frig a provocat o problema…

- Perechea Canadei la patinaj artistic, din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarna 2018, este nevoita sa isi schimbe programul artistic, din cauza ca acesta ar fi prea sugestiv, potrivit Independent.

- Caz medical incredibil. Unui copil i s-au rasucit testiculele ireversibil. La doar o ora dupa ce a venit pe lume un copil a trait ceva inimaginabil: testiculele lui s-au rasucit ireversibil, acesta fiind un caz ”extraordinar”, dupa spusele medicilor. Doctorii avertizeaza ca baiatul nu va mai putea avea…

- Pisicile negre sunt condamnate de mult la o viața grea din cauza miturilor nedrepte care circula in jurul lor și care le impiedica sa-și gaseasca stapanii iubitori pe care-i merita, deși sunt la fel de iubitoare ca orice alt tip de pisici. Foarte mulți oameni inca sunt de parere ca pisicile negre aduc…

- Italia va depune apel la Curtea Europeana de Justitie impotriva deciziei autoritatilor europene de a muta Agentia Europeana a Medicamentelor din Marea Britanie in Olanda, a anuntat o sursa guvernamentala, relateaza Reuters.

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va incerca vineri sa asigure tabara euroscepticilor cu privire la dorinta guvernului de la Londra de a taia cu adevarat puntile cu Uniunea Europeana, dupa ce afirmatii facute de ministrul de finante din executivul Theresei May au starnit indignare, relateaza…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj - impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana facut 47 de percheziții domiciliare pe raza judetelor Cluj, Neamt si Bistrita-Nasaud, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea…

- Intamplare hilara in Marea Britanie, unde un medic veterinar si-a pus la vanzare propriul pacient. Kelly Samuels, proprietarea felinei Casper, a declarat pentru cotidianul The Telegraph ca medicul caruia i-a fost incredintata pisica, spre vindecare, a pus animalul la vanzare.

- Alfie Patten, un baiat in varsta de 13 ani din Marea Britanie, a devenit tata, dupa ce prietena sa, in varsta de 15 ani, a nascut o fetita perfect sanatoasa, pe care o vor numi Maisie Roxanne.

- Alfie Patten, un baiat in varsta de 13 ani din Marea Britanie, a devenit tata, dupa ce prietena sa, in varsta de 15 ani, a nascut o fetita perfect sanatoasa, pe care o vor numi Maisie Roxanne.

- Ajungem din ce in ce mai greu la maturitate. Oamenii de stiinta din Marea Britanie spun ca adolescenta dureaza acum pana la 24 de ani. Stilul de viata a adus aceasta schimbare. Tinerii din ziua de azi studiaza o perioada mai indelungata, se casatoresc mai tarziu si amana sa devina parinti. Tardiv intervine…

- Romania se confrunta cu o grava scadere o populatiei, atrag atentia specialistii. Principala cauza, in opinia lor, ar fi rata mica a fertilitatii. Dupa caderea comunismului, aceasta rata a ajuns la 1,3, adica, acest lucru inseamna ca fiecare femeie da nastere unui numar de copii prea mic pentru a asigura…

- Intarzierile de pe rutele CFR nu dau batai de cap doar romanilor. Un cuplu format dintr-un intalian și o fata din Mexic s-a revazut cu cinci pre intțrziere din cauza unei garnituri care a ramas blocata pe traseu din cauza vremii. Flavio, un tanar din Italia, a fost nevoit sa-si astepte iubita la a doua…

- "Din cauza conditiilor nefavorabile de vreme, tot traficul aerian a fost suspendat momentan", scrie pe pagina oficiala de Twitter a aeroportului. Cel putin 260 de zboruri au fost anulate. De asemenea, gara principala din Haga a fost inchisa din cauza ingrijorarii ca furtuna ar putea darama o parte…

- Zborurile de pe Aeroportul Schipol au fost anulate, din cauza vremii. Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, cel putin 260, au fost anulate joi, 18 ianuarie, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice,…

- Victor Spirescu, primul roman ajuns in Regatul Unit al Marii Britanii dupa ridicarea restrictiilor la munca, a murit intr-un accident rutier. Victor avea propria afacere in Marea Britanie si urma sa se casatoreasca.

- Polițiștii din cadrul IPJ Argeș au anunțat ca a fost gasita Diana-Yasemin Susamiș-Barcanescu. Adolescenta din Pitești era cautata de șase luni, dupa ce a fost data disparuta de bunica ei. Tanara din Pitești, care a disparut de acasa in urma cu jumatate de an, a fost gasita in București. „Politistii…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a identificat mutatiile unei gene care ar putea sta la originea unor cazuri de obezitate, reusita oferind posibilitatea obtinerii unui tratament in lupta cu aceasta epidemie mondiala, informeaza Science Daily, potrivit AGERPRES. Citeste si: Kelemen…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a identificat mutatiile unei gene care ar putea sta la originea unor cazuri de obezitate, reusita oferind posibilitatea obtinerii unui tratament in lupta cu aceasta epidemie mondiala, informeaza Science Daily.

- NATO intenționeaza sa mareasca Postul de Comanda al Marinei din Marea Britanie, din cauza creșterii semnificative a activitatii submarine rusești in apele britanice, scrie The Times. Alianța Nord-Atlantica intenționeaza sa mareasca personalul din cadrul Comandamentului comun al Marinei NATO (MARCOM)…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a fost criticata puternic de opozitia laburista pentru starea serviciului public de sanatate NHS, miercuri, in cadrul primei serii de intrebari si raspunsuri in parlament din acest an, relateaza AFP. "Prim-ministrul trebuie sa inteleaga ca politica sa impinge NHS…

- Primul deces din cauza gripei, in sezonul 2017-2018. O femeie in varsta de 69 de ani, din București, a murit la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitala, din cauza gripei. Din testele facute in laboratorul spitalului, ar fi vorba de o gripa de tip B, dar sunt așteptate și confirmarile de la Institutul Cantacuzino.…