- O fata de 14 ani a murit in somn, dupa ce telefonul i-a explodat sub perna. Totul s-a intamplat in urma cu cateva zile in localitatea Bastobe din Kazakhstan, acolo unde copila locuia cu familia.

- O adolescenta in varsta de 17 ani din București a sunat, seara trecuta, la „Telefonul copilului”, și a amenințat ca se va sinucide, fara sa dea informații despre localizarea sau identitatea ei, dar explicand motivul.

- Marcel Toader, fost sportiv de performanța și om de afaceri, s-a stins din viața subit, la varsta de 56 de ani, dupa ce a suferit un infarct, iar medicii nu au putut sa faca nimic pentru el.

- Un iPhone 6 a explodat in miinile unei fetița de 11 ani care il utiliza. Kayla Ramos se juca cu telefonul acasa, la reședința familieisale din Bakersfiled, SUA, noteaza 23 ABC News. "Stateam cu telefonul in miini și am vazut cum au inceput sa sara scantei din el, apoi a explodat și l-am aruncat cat…

- Moarte suspecta intr-o camera de hotel. Vrand sa-și demonstreze virilitatea, un barbat și-a provocat iubita la un „maraton” de amor. In timpul celei de-a șaptea runda, s-a prabușit, fara suflare, peste partenera sa.