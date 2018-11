Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri au avut loc ultimele partide din etapa a cincea a grupelor Champions League. Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, Porto și Schalke și-au asigurat calificarea in optimile competiției. Grupa C este cea mai echilibrata, Napoli, PSG și Liverpool urmand sa lupte in ultima etapa pentru…

- Grație celor 3 victorii și egalului din runda a 4-a, 1-1 pe terenul lui Inter, Messi and co. ocupa prima poziție in Grupa B, fiind urmați de Inter-7 puncte, Tottenham-4 puncte și PSV-un singur punct. Conform datelor prezentate pe uefa.com, iata cum stau lucrurile in celelalte 7 grupe! Grupa…

- Antrenorul echipei Napoli, Carlo Ancelotti, a declarat ca formatia italiana are un mic avantaj dupa egalul cu Paris Saint-Germain (1-1), de marti seara, in Grupa C a Ligii Campionilor la fotbal, deoarece ocupa primul loc. "Am reusit sa avem un mic avantaj pentru ca dupa patru etape suntem…

- Steaua Rosie Belgrad a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa FC Liverpool, in etapa a IV-a a Grupei C a Ligii Campionilor. In urma cu doua saptamani, englezii se impusesera acasa, cu 4-0.Milan Pavkov a marcat in minutele 22 si 29. Vezi golurile AICICelalalt…

- FC Barcelona a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Internazionale Milano, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor, joc care a fost arbitrat de Ovidiu Hategan.Tot miercuri, Liverpool si Borussia Dortmund au obtinut victorii cu 4-0 in partidele cu Steaua Rosie Belgrad…

- UEFA a anuntat, joi, ca a deschis proceduri disciplinare dupa partidele PSG – Steaua Rosie Belgrad si Napoli – Liverpool, din grupele Ligii Campionilor.Ca urmare a partidei de miercuri PSG – Steaua Rosie Belgrad, scor 6-1, gazdele risca sanctiuni pentru aprinderea de torte si incidente in…

- Paris Saint-Germain a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 6-1 (4-0), formatia Steaua Rosie Belgrad, in etapa a II-a a Grupei C a Ligii Campionilor. Neymar a inscris de trei ori, de doua ori din lovitura libera.Au marcat: Neymar '20 '22, '81, Cavani '37, Di Maria '42, Mbappe '70…