O actriţă porno depune mărturie într-o anchetă împotriva lui Donald Trump Actrita porno Stormy Daniels a anuntat marti ca este gata sa depuna marturie in fata Congresului SUA, in contextul informatiilor ca democratii din Camera Reprezentantilor se pregatesc sa il ancheteze pe presedintele Donald Trump privind rolul acestuia in cumpararea tacerii vedetei si a unei alte femei, inaintea alegerilor din 2016, semnaleaza Reuters. "Nu ma tem sa ma aflu sub juramant, fiindca am fost si voi fi cinstita. Sa vina!" a scris Daniels - al carei nume real este Stephanie Clifford - intr-un mesaj pe Twitter. Surse ale Reuters au confirmat ca Comisia Juridica a Camerei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ieri a aparut in presa informatia bomba potrivit careia Victor Slav a fost prins conducand pe A3 sub influenta drogurilor, astazi, Spynews va ofera in exclusivitate informatii bomba din ancheta. Stim tot ce s-a intamplat cu Victor Slav in ziua respectiva si va dezvaluim imediat.

- Suspecții, opt la numar, ar fi activat inca din anul 2017 și pana in prezent, in Timișoara. Surse din cadrul anchetei spun ca prostituatele gruparii ar fi activat in locurile consacrate de pe raza orașului, cum ar fi Calea Aradului, Lugojului. Ancheta oamenilor legii este inca in desfașurare,…

- Comisia Judiciara din cadrul Camerei Reprezentantilor, majoritar democrata, a cerut unui tribunal federal sa-l oblige pe fostul consilier juridic al Casei Albe Don McGahn, al carui nume apare in mai multe randuri in raportul anchetei ruse a lui Robert Mueller, sa se prezinte la audieri in Congres,…

- "Concluziile arata ca presedintele nu a fost disculpat de unele acte pe care le-ar fi comis", a declarat el in cadrul unei audieri in fata Comisiei Juridice a Camerei Reprezentantilor. La intrebarea daca "l-a exonerat total pe presedinte", el a raspuns "nu". El a mai subliniat…

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al președintelui Statelor Unite, va fi audiat miercuri în Comisia pentru Informatii a Senatului SUA, a informat marți o sursa din cadrul Congresului, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. În cadrul întâlnirii sunt așteptate…

- Departamentul Justitiei al SUA a fost de acord sa le puna la dispozitie probele stranse in timpul anchetei procurorului special Robert Mueller membrilor Congresului care analizeaza daca sa declanseze sau nu procedura de 'impeachment' impotriva presedintelui Donald Trump, a indicat luni democratul…

- Departamentul Justitiei al SUA a fost de acord sa le puna la dispozitie probele stranse in timpul anchetei procurorului special Robert Mueller membrilor Congresului care analizeaza daca sa declanseze sau nu procedura de 'impeachment' impotriva presedintelui Donald Trump, a indicat luni democratul…