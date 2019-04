Stiri pe aceeasi tema

- Actrita suedeza Bibi Andersson, una dintre artistele favorite ale regizorului Ingmar Bergman, a murit duminica la varsta de 83 de ani, a anuntat fiica sa, Jenny Grede Dahlstrand, relateaza AFP. Ea a jucat in numeroase filme ale regizorului suedez, printre care A saptea pecete (1957), Fragii salbatici…

- Aristoteles Workshop provoaca cineaștii din intreaga lume la o sesiune intensiva de creație. Ajuns la ediția cu numarul 14, atelierul de film documentar care a produs, de-a lungul timpului, zeci de filme premiate la festivaluri de prestigiu, și-a deschis perioada de inscriere. Pana la 1 iunie, aplicațiile…

- La invitatia Ministerului Turismului, Consiliul Judetean Constanta face parte dintre principalii expozanti participanti in perioada 6 10 martie 2019 la Targul International de Turism de la Berlin ndash; ITB 2019. Acest eveniment este unul de impact pentru industria turistica, fiind recunoscut ca cel…

- Noul documentar al lui Alexandru Mavrodineanu, Caisa, este filmul cu care incepe prima saptamana din luna martie. Continuam cu Ce-si doresc barbatii, unde vom face cunoștiința cu Ali, o femeie care se intreaba ce trebuie sa faca pentru a reuși intr-o lume a barbaților și Sa nu ucizi, filmul inspirat…

- "Blue Boy", produs de argentinianul Manuel Abramovich, cu romanii Catalin Cristutiu, in calitate de editor de film, si Bogdan Georgescu, in calitate de producator creativ, a fost recompensat sambata seara cu Ursul de Argint pentru cel mai bun...

- Scriitorul si activistul italian anti-mafia Roberto Saviano a afirmat marti, la Festivalul International de Film de la Berlin, in cadrul conferintei de presa prilejuite de proiectia peliculei ''La Paranza dei bambini'' (''Piranhas''), ecranizarea uneia dintre cartile sale, ca ''in Italia se intampla…

- Filmul "Touch Me Not", premiat cu Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin 2018, va fi lansat in Romania pe 15 martie, la Festivalul Internațional de Drepturile Omului One World, iar proiecția va fi insoțita de seria de dezbateri publice "Politicile corpului", potrivit Mediafax.Protagoniștii…