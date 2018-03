Stiri pe aceeasi tema

- Nixon, care a jucat rolul unei femei de cariera, Miranda Hobbes in serialul de succes produs de HBO care a fost difuzat din anul 1998 pana in 2004, si-a anuntat candidatura pe contul sau de Twitter invocand dragostea sa pentru orasul New York si promovand politici progresiste. "Iubesc New…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.Lovitura pentru mii de romani:…

- Elliott Broidy, care care i-a invitat pe Liviu Dragnea si pe Sorin Grindeanu la ceremonia de investire a lui Donald Trump, este in razboi cu Guvernul din Qatar și postul de televiziune Al-Jazeera, care a anuntat ca el este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor.

- "De ieri 10 Martie tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters / nu doar Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta ( care nu au fost invitati si au fost scosi chiar si de pe siteul Partidului ) - ieri in discursul paranoic al lui Dragnea nu au existat termenii "stanga" , "social-democratie" sau "european"…

- Când se vad Presedintele american Donald Trump accepta o întâlnire cu Kim Jong Un, sustine Seulul si confirma Casa Alba. Întâlnirea secolului va avea loc pâna la 1 iunie.

- Manu Tomescu sustine ca angajati ai companiei miniere cu cele mai mici salarii l-au intrebat de ce nu incaseaza in mana, lunar, 1900 de lei, daca Guvernul a majorat salariul minim pe economie. Vicepresedintele Sindicatului Energia Rovinari a explicat angajatilor CE Oltenia, pe pagina…

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele american Donald Trump sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand nu vor anula noua lege controversata privind Holocaustul. Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie despre noua lege…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Congresul american s-a pronuntat deja pentru sanctiuni impotriva Rusiei, acuzata de americani de amestec in alegerile prezidentiale din 2016. Insa la 30 ianuarie, Trezoreria americana s-a rezumat la publicarea unei liste cu 200 de responsabili rusi, fara a anunta masuri punitive imediate. Exprimandu-se…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa.Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Guvernul federal american se afla, vineri, in „shutdown”, pentru a doua oara in trei saptamani, dupa ce Congresul nu a putut sa adopte prin vot, la timp, un compromis bugetar, scrie Reuters.

- Guvernul SUA a intrat din nou in shutdown, iar activitatea a fost oprita pentru a doua oara in ultimele luni, dupa ce Congresul nu a reusit sa aprobe finantarea bugetului. De aceasta data, s-a ajuns in aceast situatie dupa ce un singur senator. Alesii sperau sa aprobe rapid finantarea bugetului pentru…

- Zeci de angajati din scolile aradene, in special personal nedidactic sau didactic auxiliar, ameninta ca renunta la posturile pe care le ocupa cu fractiuni de norma pentru ca in luna ianuarie au venituri zero sau cu minus, ceea ce inseamna ca ar trebui sa aduca bani de acasa pentru plata contributiilor…

- Cu 245 voturi pentru si 182 impotriva, Camera a votat un buget temporar pana la 23 martie, dar, in ciuda adoptarii confortabile, republicanii vor avea nevoie sa ajunga la un acord cu democratii pentru ca proiectul de lege sa primeasca si aprobarea Senatului.Liderii din Senat ai celor doua…

- Alesi democrati din Congresul SUA au facut un apel duminica la presedintele Donald Trump sa respecte statul de drept si sa nu-i concedieze pe inaltii responsabili cu ancheta privind legaturile dintre Rusia si echipa de campanie a miliardarului american, informeaza AFP.

- Alesi democrati din Congresul SUA au facut un apel duminica la presedintele Donald Trump sa respecte statul de drept si sa nu-i concedieze pe inaltii responsabili cu ancheta privind legaturile dintre Rusia si echipa de campanie a miliardarului american, informeaza AFP. "Daca presedintele va…

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtator de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback. ''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…

- Sedinta Comitetului National Executiv al PSD s-a incheiat. Liderii social-democrati au decis ca noul Guvern sa aiba in componenta patru vicepremieri. De asemenea, social-democratii au hotarat desfiintarea Ministerului Consultarii Publice si Dialogului Social. AGERPRES/(AS - autor: Catalin…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au avut o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD. Liviu Dragnea a anuntat ca termenul de depunere a formularului va fi amanat pana in 1 martie. Guvernul va urma sa dea o ordonanta, in prima sedinta,…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- ”Shutdown” in Statele Unite ale Americii, titreaza presa din intreaga lume. Administrația de la Washington a ramas fara bani, dupa ce aleșii din Congresul SUA nu au ajuns la niciun compromis cu privire la votarea unui buget temporar.

- In Statele Unite, Steve Bannon, fost consilier al presedintelui Donald Trump, a refuzat sa raspunda la numeroase intrebari ale parlamentarilor privind un eventual amestec rusesc, dupa audieri ce au durat șapte ore.

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, în sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. Citește și: Ce prevede Constituția României în cazul demisiei unui premier "Am decis ca mâine, de la ora 11,00, colegii sa revina în…

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose Comitetul Executiv al PSD s-a intrunit, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul politic. UPDATE 21.12 Premierul Tudose a anuntat in sedinta…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea a strans 30 de semnaturi de la liderii PSD din teritoriu pentru demiterea lui Mihai Tudose, in timp…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Semnalul dat de primarul Toma vine intr-un moment important…

- Scandalul generat de remarcile jignitoare despre tarile sarace si atribuite președintelui SUA, Donald Trump, ia amploare. Un ambasador al Statelor Unite a demisionat, iar lideri din țari africane solicita scuze. Donald Trump a negat ca a folosit cuvinte jignitoare.

- Liderul de la Casa Alba a afirmat vineri ca SUA raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar a avertizat ca aliatii europeni si Congresul trebuie sa lucreze cu el pentru a remedia 'lacunele dezastruoase' ale acordului.Presedintele american a confirmat…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Personalul din sanatate aștepta cel mai mult ziua de 1 ianuarie 2018 pentru ca, potrivit programului de guvernare din aceasta luna, un medic rezident din anul I ar fi trebuit sa incaseze 1.200 de euro salariul brut, un medic specialist - 2.850 de euro, iar un medic primar 3.300 de euro. Impozitul pe…

- Proteste violente în Iran. Mii de persoane au manifestat sâmbata, în Iran, pentru a treia zi. Doi protestatari ar fi fost ucisi într-un oras de provincie, transmite Reuters. De asemenea, mulți oameni au fost arestati în timpul protestelor fața de coruptie…

- Populatia iraniana a fost avertizata de catre guvern sa evite "adunarile publice ilegale" ca urmare a manifestatiilor de protest desfasurate in toata tara, scrie BBC. In urma protestelor din Iran au fost arestate mai multe persoane, imaginile postate pe retelele sociale arata ciocniri…

- China va scuti, temporar, companiile straine de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, in speranta ca astfel isi va creste atractivitatea in randul firmelor si investitorilor straini, mai ales in conditiile recentei reforme fiscale adoptate in SUA, transmite AFP. Aceasta scutire,…

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 12 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de AFP și Agerpres. "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump reuseste sa obtina prima reforma a mandatului sau, dupa ce Congresul a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, relateaza AFP.

- Administrația președintelui Donald Trump a aprobat prima vanzare comerciala de arme letale catre Ucraina, ceea ce ar putea insemna o schimbare majora in politica americana fața de Rusia. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat televiziunii CNN ca Departamentul…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, potrivit Agerpres.

