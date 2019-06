Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Olivia Wilde ("Dr House", "Tron: The Legacy") a riscat sa treaca in spatele camerei de filmat pentru a realiza primul ei lungmetraj, "Booksmart", si pentru a promova astfel femeile, "din interior", in industria cinematografica, relateaza AFP. Olivia Wilde, 35 de ani, este constienta…

- Actrița Ioana Blaj a fost ceruta in casatorie. vedeta le-a aratat fanilor sai inelul pe care l-a primit de la Ducu Ion. Ioana Blaj formeaza, de șase ani, un cuplu cu Ducu Ion, fostul soț al actriței Diana Dumitrescu. Ioana Blaj și Ducu Ion au impreuna doi copii. In data de 12 mai Ducu Ion implinește…

- Scene ca in filme, pe strazile Capitalei. Un tanar a fost filmat de un prieten in timp ce se afla pe acoperisul unei masini care se deplasa cu o viteza de 100 km/h prin sectorul Buiucani. Imaginile video au fost publicate de pretinsul erou pe contul sau de Instagram.

- De cand a adus-o pe lume pe cea de-a doua fetița a ei și a lui Tavi Clonda, frumoasa Gabriela Cristea este in culmea fericirii. Celebra moderatoare de televiziune i-a facut micuței Iris și cont de Instagram și nu este de mirare deloc ca aceasta este deja populara pe rețeaua de socializare.