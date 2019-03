Stiri pe aceeasi tema

- O actrița din Peru a murit dupa ce a cazut de la etajul șase. Artista avea 51 de ani. Sofia Rocha era una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate actrițe din peru. Aceasta a sfarșit tragic, dupa ce a cazut de la etajul șase al cladirii in care locuia in San Miguel. Vedeta a fost gasita moarta pe…

- Incidentul a avut loc in jurul orei 16.00, pe strada Vrancei din municipiul Sibiu. Potrivit Politiei Judetene Sibiu, un baietel in varsta de un an si 7 luni ar fi cazut de la geamul unei locuinte situate la etajul al patrulea al unui bloc. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit…

- Un copil de un an si sapte luni a murit, luni, dupa ce a cazut de la geamul locuintei situata la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Sibiu. Politia a deschis o ancheta in rem pentru ucidere din culpa, baietelul fiind cu mama acasa in momentul cand a cazut.

- Alarma de gradul zero, vineri dimineața, la sediul DNA – Serviciul Teritorial Timișoara. Fostul șef al instituției, Tamaș Schiffbeck, a fost gasit decedat, dupa ce a cazut de la etajul 6 al cladirii instituției.UPDATE 3. Moartea lui Tamaș Schiffbeck a dat peste cap activitatea Direcției Anticorupție.

- Fostul sef al DNA Timisoara Tamas Schiffbeck (48 de ani) si-a pierdut viata vineri dimineata, dupa ce a cazut de la etajul sase al cladirii in care lucra ca procuror al Directiei Nationale Anticoruptie. Din primele date rezulta ca barbatul s-ar fi sinucis, dar politistii au declansat o ancheta.

- Un batran de 60 de ani din Botoșani și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit. Acesta incerca sa ajunga acasa, insa a cazut printre balustrade, de la etajul 3, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un muncitor a decedat, miercuri, dupa ce a prabușit de etajul 9 al unui bloc și a ajuns intr-un container cu gunoi. In cadere, barbatul de 22 de ani s-a lovit cu capul de marginea containerului, relateaza observator.tv Din spusele martorilor, tanarul nu avea decat o casca de protecție și i-ar fi lipsit…

