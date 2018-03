Stiri pe aceeasi tema

- O activista vegana din Franța, care a postat pe Facebook un mesaj in care oferea „zero empatie” pentru un macelar ucis de un militant islamic in timpul unui atac de saptamana trecuta, a fost condamnat

- O activista vegana din Franța care a postat pe Facebook un mesaj in care a spus ca uciderea unui macelar de catre un militant islamist in atacul Trebes a fost “justiție” a fost condamnata la inchisoare cu suspendare, scrie BBC News. Ea a scris ca a nu simte compasiune pentru victima atacului de la supermarketul…

- Tribunalul Bacau a dat sentintele in dosarul in care a fost trimisa in judecata fosta directoare a Directiei Sanitar Veterinare Bacau, Carmen Carleta Bodea, pentru infractiunile de luare de mita (8 fapte) si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane…

- Partenera de viata a atacatorului jihadist Radouane Lakdim, retinuta dupa ce acesta a ucis vineri un jandarm si alte trei persoane la Carcassonne si Trebes, in sud-vestul Frantei, era data in urmarire pentru radicalizare, transmite luni AFP, citand surse concordante. Tanara in varsta de…

- A crescut prețul țigarilor in Franța, unde, incepand de luna aceasta se platește in medie 7,9 euro pe pachet. Ministerul Sanatații a promis ca pana in 2020 prețul unui pachet va fi de 10 euro, scrie mercurynews.com In cadrul unui plan de reducere a consumului de tutun, prețul va atinge 10 euro inainte…

- Sute de prieteni, rude si oficiali locali au participat duminica la un serviciu religios in memoria victimelor atacului islamist in care au murit un jandarm si alte trei persoane in sud-vestul Frantei, intreaga tara omagiind victimele acestui nou atentat jihadist, relateaza Reuters si AFP. In varsta…

- Jandarmul-erou care s-a oferit in schimbul unei femei ostatica a teroristului baricadat in supermarket-ul din Trebes, sudul Frantei, a murit. Anuntul tragic a fost facut pe Twitter de ministrul francez de Interne, Gerard Collomb. Locotentent-colonelul de jandarmerie Arnaud Beltrame, de 45 de ani,…

- O veste trista cutremura lumea in aceasta zi. Un erou a incetat din viața! Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard…

- Arnauld Beltrane, politistul francez care a luat locul unui ostatic, a murit. Politistul a fost grav ranit in timpul interventiei trupelor speciale, pentru eliberarea ostaticilor. Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a anuntat sambata dimineata ca politistul a murit, dupa ce a fost impuscat…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. O parte dintre clienții și angajații magazinului au reușit sa se salveze. Trei persoane au fost ucise,…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:54 Ministrul de Interne confirma ca atacatorul a fost ucis Ministrul de Interne, Gerard Collomb,…

- Ca urmare a faptului ca s-a declarat victima a atacurilor teroriste, femeia a primit despagubiri de 25.000 de euro din partea statului francez. In varsta de 49 de ani, ea avea deja trei condamnari la activ, toate pentru inșelatorie. Ea s-a declarat victima la trei luni dupa atentatele de Paris, in…

- Fostul viceprimar al municipiului Cluj-Napoca Anna Horvath a fost condamnata, vineri, la doi ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani, in acelasi dosar fiind condamnat si omul de afaceri Zsolt Fodor, care a primit o pedeapsa de doi ani si sase luni cu…

- Celebra cantareata si actrita turca Zuhal Olcay a fost condamnata la 10 luni de inchisoare pentru insultarea presedintelui Recep Tayyip Erdogan in cursul unui spectacol in 2016, a relatat joi cotidianul Hurriyet, citat de agentia Reuters. Potrivit publicatiei, Zuhal Olcay (60 de ani) a fost acuzata…

- Gandul ca va deveni femeie singura a infiorat-o pe o femeie in varsta de 31 de ani, care a fost orbita de furie și a comis un gest halucinant. Din dorința de a se razbuna pe soțul ei, ea și-a injunghiat mortal cei doi copii, iar acum și-a aflat pedeapsa.

- Un francez in varsta de 48 de ani a fost arestat in anul 2017 pentru tentativa de omor si nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda. Samuel David Parra a impuscat din gelozie un tanar din comuna doljeana Gighera, folosind o arma pe care a introdus-o ilegal in tara.

- O femeie din Iran, care si-a dat jos in public valul islamic, hijab, pentru a protesta fata de o lege care face obligatorie purtarea de hijab, a fost condamnata la doi ani de inchisoare, scrie News.ro, citand BBC.

- Femeia a fost gasita vinovata de „incurajarea coruptiei morale", conform procurorului Abbas Jafari-Dolatabadi. El a adaugat ca 21 de luni din sentinta femeii vor fi executate cu suspendare si ca ea are nevoie de tratament medical. Femeia, care a fost condamnata in Teheran, a stat in inchisoare timp…

- Un tanar in varsta de 21 ani din Ocna Mures a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Rostas Nelu Viorel a fost judecat dupa ce l-a injunghiat pe un consatean, care a avut nevoie de mai mult de 100 de zile de ingrijiri medicale. Victima a…

- Mama lui Petre si Toma Arnautoiu, conducatorii miscarii de rezistenta din Muscel. A fost arestata in iulie 1949, condamnata pentru uneltire contra ordinii sociale si inchisa pana in 1955. In septembrie 1958 a fost arestata pentru a doua oara si condamnata la 10 ani temnita grea pentru „acte de teroare”.…

- Un individ din comuna Adancata, judetul Suceava, a fost condamnat la sapte ani de inchisoare pentru omor, decizia judecatorilor suceveni nefiind definitiva. Barbatul a fost trimis in judecata dupa ce l-a omorat in bataie pe un consatean care s-a sarutat cu concubina lui chiar in fata sa. Victima a fost…

- CERERE…Trimisa dupa gratii pentru 22 de ani dupa ce si-a ucis sotul cu sange rece, Maria Popescu, fosta profesoara din satul Manjesti, a cerut, din Penitenciarul Bacau, revizuirea sentintei penale. Cererea fostei profesoare a fost respinsa de Tribunalul Vaslui ca nefondata si inculpata a fost obligata…

- Carmen Nicoleta Danila, femeia care a dat foc camerei unde se afla tezaurul unei filiale a BCR a fost condamnata definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare. Incendiul a avut loc in noiembrie 2011, iar focul a mistuit peste 200.000 de euro.

- Un cadru didactic de la o școala din Capitala și-a dat complet cariera peste cap dupa ce s-a ales cu o condamnare de 16 luni de inchisoare cu suspendare și cu obligativitatea de a munci 60 de zile in folosul comunitații.

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a a fost condamnata definitiv, de Inalta Curte, la sapte ani de inchisoare cu executare, potrivit Digi 24. Ioan Becali a primit 7 ani si 4 luni de inchisoare, Victor Becali 5 ani si 8 luni, iar Borcea, care primise si el o sentinta cu executare in prima instanta, a…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Fosta judecatoare condamnata la 7 ani de inchisoare pentru ca a luat mita Fosta judecatoare Geanina Terceanu a primit marti, 20 februarie, o pedeapsa definitiva de 7 ani de închisoare pentru ca a luat mita 220 de mii de euro de la fratii Becali. Acestia i-ar fi oferit mita fostei…

- Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani de inchisoare in dosarul in care e acuzata ca a luat mita pentru a-i achita pe fratii Becali si Cristian Borcea in dosarul Transferurilor. Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni de inchisoare, Cristian Borcea fiind achitat. Decizia ICCJ e definitiva. …

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Confidenta secreta a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata marti la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP.

- Confidenta secreta a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata marti la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP, conform News.ro . Choi Soon-sil, in varsta de 61 de ani, este fiica unui misterios lider religios.…

- Confidenta din umbra a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, care s-a aflat in centrul unui scandal de coruptie ce a zguduit elita politica si de afaceri din tara si a dus la caderea sefei statului, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, a anuntat marti un tribunal din Seul, potrivit…

- Actrita franceza Mathilde Seigner, retinuta în stare de ebrietate la Paris dupa ce a pierdut controlul autovehiculului în care se afla, a fost condamnata marti la trei luni de închisoare cu suspendare, informeaza vineri o sursa judiciara,

- Actrita franceza Mathilde Seigner, retinuta in stare de ebrietate la Paris dupa ce a pierdut controlul autovehiculului in care se afla, a fost condamnata marti la trei luni de inchisoare cu suspendare, informeaza vineri o sursa judiciara, citata de AFP. Actrita a fost condamnata la trei luni de inchisoare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Fostul ministru sud-coreean de Cultura, Cho Yoon-Sun a fost condamnata marti, la recurs, la doi ani de inchisoare pentru rolul sau in stabilirea unei "liste negre" de aproape 10.000 de artisti care au criticat-o pe presedinta Park Geun-Hye, acum destituita, scrie AFP, potrivit news.ro.Cho…

- O femeie condamnata pentru tenativa de omor și eliberata in octombrie in baza legii recursului compensatoriu, a injunghiat din nou. Victima i-a cazut un barbat care a incercat sa aplanze conflictul izbucnit pe strada intre doua persoane.

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a incercat sa omoare, aparent fara motiv, un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei. Victima a scapat cu viata dupa ce medicii au reusit sa-i scoata cutitul din spate. Femeia…

- Pe un site dedicat, fiecare cetatean italian va putea semnala ceea ce ii pare a fi o informatie falsa. Serviciile de politie specializate in supravegherea internetului si a retelelor de telecomunicatii, "politia postala", vor lansa o ancheta pentru a verifica, "in masura posibilitatilor", informatia…

- Milos Zeman, un veteran de stanga prorus si antimusulman, este in frunte in turul intai al alegerilor prezidentiale din Cehia dupa numararea a 50 la suta din buletinele de vot, transmite AFP.

- Milos Zeman, un veteran de stanga prorus si antimusulman, este in frunte in turul intai al alegerilor prezidentiale din Cehia dupa numararea a 50 la suta din buletinele de vot, transmite AFP.

- Daca parinții posteaza imagini jenante pe Facebook ar putea face inchisoare. Guvernul francez a declarat ca parinții care posteaza fotografii jenante cu copiii lor pe Facebook pot face inchisoare sau pot lua o amenda usturatoare. In Franța, parinții pot face inchisoare daca posteaza fotografii jenante…

- O femeie nevazatoare din Thailanda a fost condamnata joi la un an si jumatate de închisoare pentru ca a postat pe Facebook, prin intermediul unei aplicatii pentru persoanele nevazatoare, continut considerat jignitor la adresa casei regale, informeaza joi DPA.

- Nuruhayati Masoe, in varsta de 23 de ani, a fost gasita vinovata de un tribunal din sudul Thailandei de lezmajestate dupa ce a distribuit un articol care critica familia regala la scurt timp dupa decesul fostului rege thailandez, Bhumibol Adulyadej, in octombrie 2016, a precizat un oficial din cadrul…

- O femeie nevazatoare din Thailanda a fost condamnata joi la un an si jumatate de inchisoare pentru ca a postat pe Facebook, prin intermediul unei aplicatii pentru persoanele nevazatoare, continut...

- O femeie nevazatoare din Thailanda a aflat joi ca își va petrece un an și jumatate dupa gratii fiindca a postat un mesaj de Facebook al carui conținut este considerat jignitor la adrsa Casei Regale. Femeia de 23 de ani, Nuruhayati Masoe, a scris mesajul cu ajutorul unei aplicații…

- O femeie nevazatoare din Thailanda a fost condamnata joi la un an si jumatate de inchisoare pentru ca a postat pe Facebook, prin intermediul unei aplicatii pentru persoanele nevazatoare, continut considerat jignitor la adresa casei regale, informeaza joi DPA. Nuruhayati Masoe, in varsta…

- In Franța, in acest an va aparea o lege impotriva difuzarii știrilor false și a propagandei pe Internet. Intr-un discurs adresat țarii, președintele farncez Emmanuel Macron a spus ca „mii de conturi din rețelele sociale sunt implicate in diseminarea materialelor de propaganda, mai ales in perioada electorala”.…