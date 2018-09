Cu o impresionanta colecție de maculatura etalata pe post de contribuție la progresul societații In perioda 20-22 septembrie 2018, s-a desfașurat, laTargoviste, Conferinta naționala științifica a Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania „Cercetarea stiintifica in serviciul dezvoltarii durabile”, manifestare academica de elita organizata in colaborare cu Arhiepiscopia Targoviștei, Universitatea Valahia și Institutul de Cercetare Științifica Tehnologica Multidisciplinara – ICSTM. La eveniment, au participat membri ai corpului academic, cadre didactice universitare, cercetatori științifici, oameni…