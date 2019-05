Industria eoliana, prin Asociația Romana pentru Energie Eoliana (RWEA), propune un proiect ambițios de pregatire și reconversie profesionala pentru persoanele din zonele dependente de sectorul producerii energiei din carbune.

RWEA, impreuna cu companiile din cadrul sau cum ar fi Monsson – RESS și CEZ Romania, Ministerul Energiei și Universitatea din Petroșani, au in plan deschiderea unei Academii pentru Surse Regenerabile și Distribuție a Energiei Electrice in Valea Jiului. Academia, iși propune accesarea fondurilor disponibile prin Platforma pentru Regiunile Carbonifere in Tranziție, avand…