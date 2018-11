Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a vrut sa ordone Departamentului Justiției sa-i ancheteze pe doi dintre oponenții sai politici, democrata Hillary Clinton și fostul director FBI, James Comey, insa a fost refuzat de Consilierul juridic al Casei Albe, relateaza cotidianul The New York Times.Vezi…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat vineri, la Tbilisi, ca Statele Unite ale Americii l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa intreprinda o vizita la Washington, transmite Reuters. Nu este clar deocamdata daca Putin a acceptat invitatia.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, da asigurari ca vrea sa continue dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, in pofida unor demersuri ”neprietenoase” ale Washingtonului, relateaza The Associated Press.Putin i-a spus marti consilierului pe probleme de securitate nationala al Casei Albe,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca motorul de cautare al Google ascunde articole corecte referitoare la activitatea sa si a spus ca va corecta situatia, cu toate ca nu a oferit vreo dovada sau detalii privind baza legala sau masurile pe care le-ar putea lua, transmite Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China, pe Twitter, ca a piratat mesageria lui Hillary Clinton, rivala sa democrata in campania electorala prezidentiala din 2016, fara sa funizeze vreun detaliu sau vreo proba in sustinerea acuzatiilor, relateaza Reuters conform News.ro . ”E-mailurile lui…

