NYT: Trump susţine menţinerea trupelor n Irak pentru a supraveghea Iranul şi eventual pentru a anihila ISIS Presedintele Trump intentioneaza sa pastreze trupele Statelor Unite din Irak ca sa tina sub observatie si sa mentina presiunile asupra Iranului vecin, el angajându-se sa asigure prezenta militara americana în zonele de razboi din regiune chiar daca începe sa retraga fortele din Siria si din Afganistan, potrivit NY Times, citat de Rador.



"Vreau sa pot supraveghea Iranul", a declarat dl Trump într-un interviu acordat, duminica, emisiunii "Face the Nation" (În fata natiunii") a canalului CBS. "O sa urmarim si o sa veghem în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

