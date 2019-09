Stiri pe aceeasi tema

- Pana la publicarea de catre Casa Alba a stenogramei discutiei din 25 iulie dintre presedintii Donald Trump si Volodimir Zelenski, ucrainenii nu au acordat prea multa atentie scandalului provocat de controversa privind investigarea fiului fostului presedinte american Joe

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca publicarea transcriptului conversatiei telefonice pe care a avut-o, pe 25 iulie, cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski dovedeste ca nu a facut ''nici cea mai mica presiune'' asupra acestuia privind investigarea fiului lui Joe Biden si ca tot…

- Presedintele american Donald Trump a discutat, in convorbirea telefonica avuta pe 25 iulie cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, si despre investigatia pentru coruptie desfasurata de autoritatile de la Kiev impotriva fiului fostului vicepresedinte american Joe Biden si care ar fi fost oprita…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, in conversatia telefonica avuta la 25 iulie cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca Germania nu face aproape nimic pentru Ucraina si ca, la fel ca alte capitale europene, Berlinul vorbeste, dar nu face nimic concret, releva transcriptul discutiei…

- Președintele american Donald Trump i-a cerut intr-adevar omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o convorbire telefonica din iulie, sa verifice daca fostul vicepreședinte Joe Biden a avut vreun rol in renunțarea la o ancheta care viza o companie in care a lucrat fiul sau, Hunter, potrivit…

- Stenograma discuției a fost prezentata de Casa Alba, potrivit Mediafax. "Sunt multe discutii despre fiul lui Biden, ca Biden a oprit o actiune de investigare si multa lume vrea sa afle despre acest lucru, deci orice puteti face impreuna cu procurorul general ar fi minunat. Biden s-a laudat…

- Discuțiile in sensul lansarii procedurii de suspendare a președintelui Donald Trump s-au intensificat la Washington, in urma presupusei convorbiri pe care liderul de la Casa Alba le-ar fi avut cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Discuția…

- Procurorul special Robert Mueller a fost audiat, miercuri, in Congresul Statelor Unite cu privire la ancheta pe care a condus-o privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite. Mueller a declarat ca raportul sau nu l-a exonerat in totalitate pe Donald Trump, in special de suspiciunile…