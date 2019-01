NYT: Trump a decis, pe fondul criticilor, retragerea etapizata a trupelor americane din Siria

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a decis, pe fondul criticilor, retragerea etapizata a trupelor americane din Siria, afirma oficiali de la Washington citati de cotidianul The New York Times, scrie Mediafax.Conform surselor citate, Donald Trump a stabilit ca retragerea efectivelor americane…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va reevalua situatia din Siria si probabil va incetini ritmul retragerii trupelor americane din aceasta tara, a declarat senatorul republican Lindsey Graham, presedintele Comisiei Fortelor Armate din Senatul SUA, dupa intalnirea cu liderul de la Casa Alba,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca secretarul american al Apararii, Jim Mattis, va parasi acest post la finalul lunii februarie, anuntul survenind la doar o zi dupa decizia liderului de la Casa Alba de retragere a trupelor americane din Siria, informeaza presa internationala, conform Mediafax.In…

- Anunt important facut aseara de presedintele SUA, Donald Trump. Intr-un mesaj postat pe Twitter, liderul de la Casa Alba anunta, brusc, faptul ca Statele Unite au caștigat lupta impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic și a venit timpul ca militarii americani din Siria, 2.

- Donalt Trump a declarat, miercuri, ca lupta impotriva ISIS a fost ”caștigata” și este timpul ca soldații americani trimiși in Siria sa se intoarca in țara. In jur de 2.000 de soldați americani se afla in prezent in Siria, pentru a lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic. Majoritatea sunt membri…

- Presedintele american, Donald Trump, spera sa se inteleaga cu Rusia si China privind dezarmarea tarilor lor. Despre asta a scris liderul de la Casa Alba intr-o noua postare pe pagina sa de Twitter.

- Presedintele american, Donald Trump, a dat asigurari la sfarsitul saptamanii trecute ca s-a facut totul pentru "a opri asaltul" miilor de migranti hondurieni in drum spre Statele Unite din sudul Mexicului, relateaza AFP. preluata de Agerpres. "S-a facut totul pentru a opri asaltul migrantilor…

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…