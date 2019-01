Stiri pe aceeasi tema

- Pozitia SUA fata de Huawei este destul de clara, o buna parte din produsele companiei chineze fiind interzise pe teritoriul tarii. Se pare insa ca aceasta problema nu este singura pe care producatorul chinez o are cu autoritatile americane....

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat luni seara tarile aliate care profita de Statele Unite in materie de securitate si in relatiile comerciale, afirmand ca va rezolva aceasta problema, pe fondul criticilor privind decizia retragerii trupelor din Siria.

- 'Secretariatul Consiliului este la curent cu acuzatiile privind o potentiala scurgere de informatii sensibile si ancheteaza activ aceasta chestiune'', se mentioneaza intr-o declaratie a Consiliului UE.Secretariatul Consiliului a refuzat sa faca vreun alt comentariu despre acest caz, dar…

- Uniunea Europeana trebuie sa isi dezvolte relatiile economice cu tarile din Africa si sa prinda din urma eforturile Chinei pe acest continent, au transmis lideri europeni la o conferinta privind investitiile in tehnologie intre UE si Uniunea Africana la Viena, relateaza DPA. "Nu trebuie…

- SUA incearca sa convinga mai multe tari aliate, in care are baze si alte facilitati militare, sa evite folosirea de echipamente si dispozitive produse de compania chineza Huawei, pe care o suspecteaza de spionaj in favoarea guvernului de la Beijing.

