NYT: Singurul obiectiv real al politicii externe a lui Trump este acela de a-l depăşi pe Obama Donald Trump era sigur ca treaba asta cu politica externa avea sa fie ceva usor, care va veni de la sine. Pentru el, este evident ca Barack Obama nu a dispus de ceea ce ar fi trebuit pentru ca Iranul si Coreea de Nord sa dea înapoi, iar Trump le va arata tuturor cum trebuie procedat.

El le-a spus nord-coreenilor ca, daca Statele Unite vor fi silite sa se apere si sa îi apere pe aliati în eventualitatea unui atac cu rachete, "nu vom avea de ales si va trebui sa distrugem Coreea de Nord cu totul". Iar în privinta Iranului, a scris pe Twitter urmatorul mesaj:… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze joi o prima vizita de stat - in ultimii 14 ani - in Coreea de Nord, un nou semn al unei apropieri, in momentul in care cele doua tari infrunta presiuni din partea Washingtonului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Silviu Manastire…

- ''Franta taxeaza mult vinul si noi taxam putin vinul frantuzesc'', a spus Trump la postul CNBC. ''Aceasta tara (SUA) permite vinului frantuzesc - care este foarte bun - (...) sa intre gratis'', a adaugat liderul de la Casa Alba. ''Nu este corect, vom face ceva pentru (a reechilibra) asta'', a insistat…

- Președintele american Donald Trump a amenințat duminica Iranul, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, crescând astfel îngrijorarile privind un potențial conflict dintre Statele Unite și Iran, relateaza Reuters conform Mediafax.„Daca Iranul vrea o lupta, acela va fi sfârșitul…

- Unul dintre consilierii economici ai președintelui Trump a admis ca președintele american a greșit sugerând ca statul chinez va suporta tarifele pentru bunurile pe care le exporta în SUA, scrie BBC News. Larry Kudlow, directorul Consiliului Economic Național, a recunoscut ca afacerile…

- Numarul firmelor cu capital strain nou înfiintate a crescut, în primul trimestru din 2019, cu 9,1%, comparativ cu perioada similara a anului anterior, la 1.496 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) și citate de Agerpres.Cele…

- Statele Unite trebuie sa fie pregatite pentru consecințe, daca încearca sa opreasca vânzarile de petrol ale Iranului și utilizarea Strâmtorii Hormuz, a declarat miercuri Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, relateaza Mediafax citând Reuters. „Consider ca Iranul…

- ​Iranul considera „ilegale” sancțiunile americane împotriva sa, a reacționat Teheranul dupa ce Washingtonul a anunțat anularea derogarilor acordate unui numar de opt țari, ce le permitea sa cumpere petrol iranian fara sa încalce reglementarile SUA, relateaza AFP.„Întrucât…

- Statele Unite se pregatesc sa anunțe luni ca toți importatorii de petrol iranian vor trebui sa renunțe la aceste importuri daca doresc sa nu fie supuși sancțiunilor americane, potrivit unui material publicat de Washingon Post preluat de mediafax.Washingtonul a reimpus in luna noiembrie sancțiuni…