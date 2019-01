Ideea era sa se demonstreze ca guvernul britanic ar putea face fata traficului haotic de camioane asteptat in eventualitatea aparitiei unei prapastii: un Brexit fara acord. Dar numai 89 din cele 150 de camioane au venit sa participe la experiment, in pofida faptului ca participarea era platita cu $700. Si chiar si cei care au participat au calificat operatiunea drept "un aranjament de vitrina" sau au opinat ca ea inseamna "prea putin si survine prea tarziu", potrivit Rador, care citeaza New York Times.