- Presedintele american Donald Trump continua sa foloseasca telefonul mobil in conversatii in ciuda atentionarilor din partea serviciilor secrete ca aceste discutii sunt interceptate cu regularitate de China si Rusia, relateaza New York Times in pagina sa electronica.

- China nu se va mulțumi sa stea in defensiva in razboiul comercial cu Statele Unite, a avertizat un important tabloid chinez, in condițiile in care este de așteptat ca Donald Trump sa anunțe luni noi taxe vamale asupra unor importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.