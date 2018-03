NYT: Program european care isi propune sa stimuleze cresterea in Grecia si mai departe

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de curierat expres si coletarie DPD Romania a lansat Express Regional, un serviciu de livrare rapida de plicuri si colete door to door spre Bulgaria, Ungaria si Grecia. Prin DPD Express Regional, timpul de livrare va fi: 24-48h pentru Bulgaria, 48h pentru Ungaria si 48-72h…

- UniCredit Bank lanseaza Creditul verde, credit ipotecar pentru achizitia imobilelor cu eficienta energetica ridicata, destinat achizitiei de locuinte construite dupa 1 ianuarie 2000 si care detin certificate de eficienta energetica de tip A sau B+, informeaza banca. „Noua solutie de creditare…

- Premierului Boiko Borisov i-a venit o noua ideea pentru realizarea proiectului Centralei Nucleare de la Belene. La forumul de investitii privitor la Balcanii de Vest, pe care Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) l-a organizat luni, la Londra, premierul bulgar a prezentat teza privind…

- „Afacerea din Romania are cel mai mare ritm de crestere din cadrul grupului la nivel international. Aici este un moment foarte bun pentru dezvoltarile din comert, afacerea pe plan local este in crestere. Este locul potrivit in care sa ne aflam”, declara Vassilis Stavrou. Lucreaza in cadrul afacerii…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Un cutremur de magnitudine 4,6 a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de orasul Asenovgrad din sudul tarii. Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adancime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamant…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) intentioneaza sa aloce mai multe credite in valoare de pana la 1,2 miliarde de euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP), a declarat, marti, un oficial al BERD, informeaza Reuters. La începutul acestei luni, Banca Europeană…

- Un consortiu condus de compania spaniola Reganosa, din care face parte si compania romaneasca de stat Transgaz, a depus oferta angajanta pentru achizitia participatiei de 66% in cadrul DESFA, transportatorul de gaze din Grecia. Din consortiu mai face parte si Banca Europeana pentru Reconstructie si…

- Investițiile anuale ale BERD in Republica Moldova au atins un record istoric. Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare apreciaza realizarile inregistrate de Republica Moldova și tendințele ascendente de schimbare in bine, incurajand continuarea reformelor.

- 'Cresterea economica nu este intotdeauna sinonima cu dezvoltarea. Economia romaneasca a crescut prin indatorare, fara a construi niciun nou kilometru de autostrada', spune analistul Cristian Paun. Miercuri urmeaza sa fie date publicitatii primele estimari privind evolutia Produsului Intern…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Transilvania din Romania, care impreuna dețin pachetul de 66,76% din acțiunile Bancii Victoriabank, intenționeaza sa rascumpere restulacțiunilor bancii - 33,24%. Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru 2018. Pentru următorii trei…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a realizat un studiu care ii privește direct pe cei nascuți in Romania comunista, dar și pe cei care au venit pe lume in anii in care regimul comunist se prabușea in Europa. Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care…

- Compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil & Gas a anuntat ca a semnat un acord de credit in valoare de 180 milioane de dolari cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB), EximBank Romania si Intesa…

- Romania trebuie sa adopte un alt model economic pentru a evita o criza alimentata de boom-ul condus in prezent de consum, avertizeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care sustine ca infrastructura si fondurile de coeziune ale UE necesita atentie, iar Guvernul intelege ce este…

- Noul ministru al energiei, Anton Anton, sustine ca toate prioritatile sale sunt legate de investitii. "Hai sa ne apucam de treaba! Orice banut pe care il am il voi baga in investitii", a declarat joi ministrul, cu ocazia conferintei "Finantarea eficientei energetice in Romania, Ungaria si Bulgaria",…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda Libra Bank un credit de 15 milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru finanarea intreprinderilor mici și mijlocii din Romania. „Suntem increzatori in derularea cu succes a primului nostru acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Actualul model de crestere economica al Romaniei nu este sustenabil, desi pe termen scurt rezultatele sunt fantastice. Romania trebuie sa treaca de la acest model, bazat pe consum, la cel bazat pe investitii, a spus Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si Bulgaria.

- Rezultatele economice inregistrate de Romania sunt fantastice, dar in doi sau trei ani modelul economic nu este sustenabil pentru ca este bazat pe consum si avem nevoie sa vedem o trecere la unul bazat mai mult pe investitii, sustine Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 15 milioane de euro catre Libra Internet Bank, cel mai nou partener din Romania, pentru a creste sprijinul oferit intreprinderilor mici si mijlocii, a anuntat miercuri Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a investit peste jumatate de miliarde de euro in economia romaneasca in 2017. Banca a sustinut anul trecut 29 de proiecte cu investitii in datorii si actiuni, in valoare de 546 milioane euro. Din aceasta finantare, 93% a fost acordata sectorului…

- "Sunt convins ca investitiile trebuie prioritizate astfel incat acestea sa sprijine cresterea economica. Investitiile in infrastructura (de educatie, de sanatate, dar si rutiera) au nu numai un rol economic, ci si unul social. Romania are cea mai mare disparitate regionala dintre statele UE. Chiar si…

- O Declarație de unire cu Romania a fost votata, marți, in Parcova, raionul Edinet, din Republica Moldova. Potrivit Platformei Unioniste ”Acțiunea 2012”, citata de news.ro, semnatarii declarației iși exprima atat bucuria de a sarbatori Centenarul Marii Uniri alaturi de romani, cat și „adeziunea la valorile…

- Investiția Bancii Transilvania din România în Victoriabank din Republica Moldova este un bun început pentru a atrage și alte banci cu investiții în instituțiile bancare moldovenești. Aceasta opinie a fost exprimata în cadrul emisiunii „Sfatul Țarii” de la…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat vineri, la Bucuresti, „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania”.

- Banca Europena pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va acorda asistenta tehnica pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) remis, vineri, AGERPRES.…

- ♦ Romania a avut, de la 1 ianuarie 2018, cea mai mare crestere a salariului minim brut din randul statelor europene, acesta fiind cu 31% mai mare fata de anul anterior, pe fondul transferului de contributii de la angajator la angajat ♦ Astfel, salariul minim brut din Romania a ajuns in luna ianuarie…

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru 2018 o crestere economica de 5,5%, Produsul Intern Brut urmand sa ajunga la 907,9 miliarde lei. Conform ultimei prognoze elaborate de CNP, în 2018, PIB-ul per capita va fi de 46.617 lei. Consumul final va înregistra anul viitor o creştere…

- Conform celei mai recente prognoze elaborate de CNP, in 2018, PIB/locuitor va fi de 46.617 lei, informeaza Agerpres.Consumul final va inregistra anul viitor o crestere de 5,8%, consumul individual efectiv al gospodariilor urmand sa creasca cu 6,2%.Exporturile FOB vor totaliza…

- Lugojul este pe lista Ministerului Transporturilor și a Ministerului Dezvoltarii Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene in ceea ce privește proiectele de transport ce urmeaza a fi implementate in perioada 2018-2027. Cele doua ministere au inițiat un “Memorandum privind demararea pregatirii…

- Interconectarea retelei de inalta tensiune Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 20 decembrie 2017: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului politic si de cooperare intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Cuba, pe de alta…

- BERD finanteaza achizitia a 105 autobuze noi in Brasov, printr-o investitie care vizeaza beneficiile de mediu si principiile comerciale in domeniul serviciilor publice, anunța, intr-un comunicat Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- Prestigioasa publicația de economie Bloomberg a avut in ediția online un articol de prima pagina care vorbește pe scurt despre contradicțiile din economia Romaniei. Jurnaliștii subliniaza faptul ca in ciuda unei creșteri economice record pentru spațiul economic, realitatea de pe teren in țara noastra…

- Un studiu comandat de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) arata ca aceia care s-au nascut în anii care au marcat caderea comunismului în statele din Europa Centrala și de Est, printre care și România, sunt mai scunzi

- In jurul orei 11, Premierului Mihai Tudose, președintelui Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrului Bulgariei, Boyko Borisov, și prim-ministrului Greciei, Alexis Tsipras vor ține o conferința de presa comuna. O ora jumatate mai tarziu prim-ministrul Romaniei va participa la dejunul…